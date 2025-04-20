Tuna Tuğcu'nun 'sınav yapmam engelleniyor' iddiası asılsız çıktı: Boğaziçi Üniversitesi 50 gün önce bildirmiş

Boğaziçi Üniversitesi 'nde uzun süredir süren yönetim-akademisyen gerilimi, yeni bir aşamaya geçti.





Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, 18 Nisan 2025'te X platformunda yaptığı paylaşımlarda, sınav yapmasının engellendiğini ve üniversite yönetiminin bu konuda sorumluluk almadığını iddia etti.









Edinilen bilgiye göre, Prof. Dr. Tuna Tuğcu, CMPE150 dersinin çevrimiçi sınavı için 25 Şubat 2025 tarihinde ilgili birime teknik talepte bulundu. Bu talep üzerine, Boğaziçi Üniversitesi tarafından, yüksek katılımlı sınavlara uygun olan CodeRunner modülünün tüm yapılandırmaları tamamlandı. Yapılandırmanın tamamlandığına ilişkin bilgi ise 28 Şubat 2025 tarihinde Tuğcu’ya yazılı olarak iletildi.





Moodle sisteminde hiçbir performans sorunu yaşanmadı





Sınav sisteminde teknik bilgi olarak da üniversitedeki Moodle sisteminin, 400+ kişilik sınavlarda yüksek performans sunacak şekilde yıllar önce cluster mimarisine geçirildiği, arka planda beş adet web sunucusu, ayrı bir veritabanı ve yük dengeleme için optimize edilmiş Nginx sunucularının eş zamanlı olarak çalıştığı ve bu yapıda bugüne kadar benzer nitelikte hiçbir performans sorunu bildirilmediği kaydedildi.









Tuğcu'nun sınav sistemi için tehlikeli yazılım ortaklığı





Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun daha önce bölüm aracılığıyla doğrudan kendi kurucu ortağı olduğu SD4U Bilişim A.Ş. adlı özel bir şirketten ücretli olarak alınan yazılımı kullandığı, Bilgi İşlem denetimi dışında öğrenci verilerinin kurum dışı sistemlerde işlendiği bu durumun veri güvenliği, kurumsal denetim ve etik ilkeler açısından ciddi riskler doğurduğunu ortaya çıktı.





Üniversiteden açıklama





Konuya dair Boğaziçi Üniversitesi Medya Merkezi'nden açıklama yapıldı.





Açıklamada CMPE150 dersi sınavının teknik altyapı yetersizliği nedeniyle yapılamadığı iddiaları yalanlandı. Yapılan açıklamada, Moodle altyapısının aktif ve kullanılabilir olduğu, sınav öncesinde herhangi bir teknik sorun bildirilmediği belirtildi. Ayrıca, dersin öğretim üyesinin, kurucu ortağı olduğu özel bir şirkete ait yazılım kullanarak öğrencilerin kişisel verilerini üniversite dışı sunucularda işlediği vurgulandı.









Kamuoyu Açıklaması



Prof. Dr. Tuna Tuğcu tarafından yürütülen CMPE150 dersi sınavının, teknik altyapı yetersizliği nedeniyle yapılamadığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



25 Şubat 2025 tarihinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığına iletilen yazıya cevaben, 28 Şubat 2025… — Boğaziçi Üniversitesi Medya Merkezi (@MedyaBogazici) April 20, 2025





Açıklamada şöyle denildi;





Prof. Dr. Tuna Tuğcu tarafından yürütülen CMPE150 dersi sınavının, teknik altyapı yetersizliği nedeniyle yapılamadığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.





25 Şubat 2025 tarihinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığına iletilen yazıya cevaben, 28 Şubat 2025 tarihinde gönderilen resmi yazı ile Moodle altyapısında CodeRunner modülünün hâlihazırda aktif ve kullanılabilir durumda olduğu, ilgili sınav ayarlarının akademik sorumlular tarafından yönetilebildiği ve destek kılavuzlarının erişime açık olduğu belirtilmiştir.





Söz konusu yazının 3 Mart 2025 tarihinde öğretim üyesi tarafından teslim alındığı sistem kayıtlarında mevcuttur. Bu bildirimin ardından sınav gününe kadar geçen yaklaşık 50 günlük sürede tarafımıza herhangi bir sistemsel sorun ya da destek talebi iletilmemiştir.





Boğaziçi Üniversitesi Moodle altyapısı, üniversitenin tüm birimlerinde uzun yıllardır kullanılmakta olup, yüksek katılımlı çevrimiçi sınavlar için optimize edilmiş güçlü ve esnek bir sunucu mimarisiyle desteklenmektedir. Bugüne kadar benzer ölçekli sınavlarda sistemsel performans sorunu yaşanmamıştır.





Ayrıca, ilgili öğretim üyesi tarafından geçmişte kurucu ortağı olduğu özel bir şirketten (SD4U Bilişim A.Ş.) bölüm aracılığıyla ücretli yazılım temin edildiği, bu yazılım üzerinden öğrencilerin kişisel verilerinin üniversite dışı sunucularda ve Üniversite denetimi dışında işlendiği bilinmektedir. Bu durumun veri güvenliği, kurumsal denetim ve etik ilkeler açık ihlaller içerdiği kayda değerdir.





Sürecin şeffaf ve teknik gerekçelere dayalı yürütüldüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.







