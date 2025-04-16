Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Tanıtım Günleri başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Tanıtım Günleri başlıyor

18:3116/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Boğaziçi Üniversitesi, kapılarını yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıyor.
Boğaziçi Üniversitesi, kapılarını yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıyor.

19-20 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Tanıtım Günleri iki gün boyunca yüksek lisans ve doktora adaylarını ağırlayacak. 19 Nisan’da Güney Kampüs’te yüz yüze, 20 Nisan’da ise çevrimiçi olarak gerçekleşecek etkinlikte, 7 enstitü ve 53 lisansüstü program tanıtılacak. Etkinlikte adaylar, öğretim üyeleri ve mezunlarla birebir görüşme imkânı da bulacak.

Boğaziçi Üniversitesi, lisansüstü eğitimine adım atmak isteyen tüm adayları, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek Lisansüstü Tanıtım Günleri’ne davet ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin yüksek lisans ve doktora programları hakkında kapsamlı bilgilerin sunulacağı iki günlük etkinlikte, adaylar hem akademik dünyayla tanışma hem de kariyer planlarını şekillendirme fırsatı bulacak.

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Tanıtım Günleri’nin ilk günü, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te yüz yüze gerçekleştirilecek. Adaylar, üniversitenin köklü akademik yapısını yerinde gözlemleyerek 7 farklı enstitüye bağlı 53 lisansüstü program hakkında bilgi alabilecek. Ziyaretçiler, gün boyunca kurulacak tanıtım stantlarında akademik danışmanlarla birebir görüşmeler yapma, mezunlarla sohbet etme, programların sunduğu olanakları doğrudan deneyimleyen kişilerden dinleme fırsatı yakalayabilecek.

Ayrıca, alanında uzman öğretim üyeleri, mühendislik fakültesi dersliklerinde düzenlenecek seminerlerde, adaylara lisansüstü eğitimin içeriği, araştırma fırsatları, disiplinlerarası çalışma olanakları ve mezuniyet sonrası kariyer imkânları hakkında bilgi verecek. Bu seminerler, üniversitenin bilimsel atmosferini yakından tanımak isteyen adaylar için önemli fırsatlar da sunuyor.

Program ikinci gün çevrimiçi takip edilebilecek

İlk gün yüz yüze yapılan oturumlara katılamayanlar, 20 Nisan’da gerçekleşecek etkinliğin ikinci gününü, BULive platformu üzerinden çevrimiçi takip edebilecek. Lisansüstü programlara dair detaylı bilgilerin sunulacağı çevrimiçi etkinlikte katılımcılar, aynı zamanda dijital ortamda öğretim üyeleriyle iletişime geçme şansı yakalayacak.

İkinci gün, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programları tanıtılacak. Katılımcılar, ilgi duydukları programların akademik içeriklerini, başvuru koşullarını ve burs olanaklarını detaylı biçimde öğrenme imkânı elde edecek.

Boğaziçi Üniversitesi, her yıl düzenlediği Lisansüstü Tanıtım Günleri ile yüksek lisans ve doktora adaylarının merak ettikleri soruları yanıtlamayı, üniversitenin akademik olanaklarını detaylıca aktarmayı ve araştırma odaklı akademik hayata ilk adımda yol gösterici olmayı amaçlıyor. Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Tanıtım Günleri, akademik yetkinliklerini geliştirmek, kariyerini derinleştirmek ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir araştırma ortamında yer almak isteyen tüm adayları bekliyor.

Kayıt olmak ve programı incelemek için
#Boğaziçi Üniversitesi
#Lisansüstü Tanıtım Günleri
#Burs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nisan 2025 temettü takvimi belli oldu: Bu hafta hangi şirket ne kadar temettü verecek?