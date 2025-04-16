Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Tanıtım Günleri başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi, lisansüstü eğitimine adım atmak isteyen tüm adayları, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek Lisansüstü Tanıtım Günleri’ne davet ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin yüksek lisans ve doktora programları hakkında kapsamlı bilgilerin sunulacağı iki günlük etkinlikte, adaylar hem akademik dünyayla tanışma hem de kariyer planlarını şekillendirme fırsatı bulacak.

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Tanıtım Günleri’nin ilk günü, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te yüz yüze gerçekleştirilecek. Adaylar, üniversitenin köklü akademik yapısını yerinde gözlemleyerek 7 farklı enstitüye bağlı 53 lisansüstü program hakkında bilgi alabilecek. Ziyaretçiler, gün boyunca kurulacak tanıtım stantlarında akademik danışmanlarla birebir görüşmeler yapma, mezunlarla sohbet etme, programların sunduğu olanakları doğrudan deneyimleyen kişilerden dinleme fırsatı yakalayabilecek.

Ayrıca, alanında uzman öğretim üyeleri, mühendislik fakültesi dersliklerinde düzenlenecek seminerlerde, adaylara lisansüstü eğitimin içeriği, araştırma fırsatları, disiplinlerarası çalışma olanakları ve mezuniyet sonrası kariyer imkânları hakkında bilgi verecek. Bu seminerler, üniversitenin bilimsel atmosferini yakından tanımak isteyen adaylar için önemli fırsatlar da sunuyor.

Program ikinci gün çevrimiçi takip edilebilecek

İlk gün yüz yüze yapılan oturumlara katılamayanlar, 20 Nisan’da gerçekleşecek etkinliğin ikinci gününü, BULive platformu üzerinden çevrimiçi takip edebilecek. Lisansüstü programlara dair detaylı bilgilerin sunulacağı çevrimiçi etkinlikte katılımcılar, aynı zamanda dijital ortamda öğretim üyeleriyle iletişime geçme şansı yakalayacak.

İkinci gün, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programları tanıtılacak. Katılımcılar, ilgi duydukları programların akademik içeriklerini, başvuru koşullarını ve burs olanaklarını detaylı biçimde öğrenme imkânı elde edecek.

Boğaziçi Üniversitesi, her yıl düzenlediği Lisansüstü Tanıtım Günleri ile yüksek lisans ve doktora adaylarının merak ettikleri soruları yanıtlamayı, üniversitenin akademik olanaklarını detaylıca aktarmayı ve araştırma odaklı akademik hayata ilk adımda yol gösterici olmayı amaçlıyor. Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Tanıtım Günleri, akademik yetkinliklerini geliştirmek, kariyerini derinleştirmek ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir araştırma ortamında yer almak isteyen tüm adayları bekliyor.