Türk Cumhuriyetleri depremde Türkiye'nin yanında oldu

Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından gönderdiği nakdi ve ayni yardımlarla Türkiye'nin yanındaydı.





Depremi büyük üzüntüyle karşılayan kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye'ye destek olmak için hemen harekete geçti. Azerbaycan hükümeti ve halkı, Türkiye'ye yardım ulaştırmak için adeta seferber oldu.





Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, depremin olduğu gün Bakü'den hareket ederek Türkiye'ye ilk ulaşan yabancı ekip oldu.





Deprem bölgelerinde Azerbaycanlı arama kurtarma ve tıbbi personelden oluşan 867 kişi görev yaptı. Azerbaycanlı ekipler, enkaz altında kalan 53 kişiyi kurtardı.





Türkiye'ye Azerbaycan'dan 10 binin üzerinde çadır, yaklaşık 2 bin 400 jeneratör, 20 binden fazla ısıtıcı, 32 bin battaniye, yaklaşık 3 bin ton gıda gönderildi, yaklaşık 15 milyon dolar da nakdi yardım yapıldı.





Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), ambulans, itfaiye, AFAD ve resmi arama kurtarma araçlarını ücretsiz akaryakıtla temin etti.





Yardımların toplanma ve Türkiye'ye ulaştırılmasında "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu", "Kardeş Kömeği (Yardımı) Platformu" ile "Haydar Aliyev Vakfı" etkin rol aldı. Yardımlar, Türkiye'ye 15 uçak, 395 tır ve 25 konteynerden oluşan trenle ulaştırıldı.





Kazakistan'dan 15 milyon dolara yakın bağış

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'ye ilk yardım eli uzatan ülkelerden biri de Kazakistan oldu.





Kazak hükümeti, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatıyla Türkiye'ye 1 milyon dolar acil nakdi desteğin yanı sıra temel ihtiyaçlardan oluşan 55 tonluk ayni yardımda bulundu.





Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğince AFAD'a aktarılmak üzere açılan deprem yardım hesabında, Kazakistan'dan 15 milyon dolara yakın bağış toplandı. Bunun yanı sıra 500 tonu aşkın insani yardım gönderildi. Bir grup gönüllü vatandaş, depremzedelerin barınması için Kahramanmaraş’ta 100'den fazla geleneksel Kazak çadırı kurdu.

Türkiye'deki depremlerden etkilenen Gaziantep, Nurdağı ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında yer alan yaklaşık 100 kişilik Kazakistan ekibi, 7 kişiyi enkazdan kurtardı ve 10'u çocuk 88 kişinin cansız bedenini çıkardı.





Özbek aşçılar 10 bin kişiye günde 2 öğün yemek dağıttı

Türkiye’de depremin meydana gelmesinin hemen ardından Taşkent Büyükelçiliğinin koordinasyonunda Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odasının Gençler Geleceğimiz Vakfı, Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Özbekistan Şubesi ve ülkedeki sivil toplum kuruluşları işbirliğinde ülke genelinde yardım kampanyası başlatıldı.

Büyükelçiliğin koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyasıyla 5 Mart itibarıyla Özbekistan'da 600 bin dolardan fazla yardım toplanırken, kampanya devam ediyor.





Yardım kampanyası kapsamında ülke genelinde toplanarak Türkiye'nin depremden etkilenen farklı bölgelerine şimdiye kadar aralarında ilaç ve tıbbi malzeme, gıda, giysi, ayakkabı, battaniye, uyku tulumu, çocuk bezi, temizlik ve hijyen malzemeleri ile jeneratör, elektrikli soba ve diğer malzemelerin de bulunduğu 600 tondan fazla insani yardım gönderildi.

Özbekistanlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri, depremin ardından Türkiye'ye giderek arama kurtarma çalışmalarında yer alırken, deprem bölgesinde 100 kişilik Özbek arama kurtarma ve 71 personelden oluşan askeri sağlık ekibi görev yaptı.





Özbek ekibi, enkaz altında kalan 18 kişiyi kurtarırken, askeri sağlık ekibi de Ovakent’te sahra hastanesi kurdu. Özbek aşçılar, deprem bölgesine giderek 10 bin kişiye günde 2 öğün yemek dağıttı.





Kırgızistan deprem bölgesinde 124 çadır kurdu

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde toplanan 55 ton yardım depremzedelere gönderilirken, açılan banka hesabına 994 bin 364 dolar yatırıldı.





Kırgızistan Maliye Bakanlığınca açılan banka hesabına da 6 Mart itibarıyla 1 milyon 117 bin dolar yatırıldı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’deki deprem bölgesinde 124 çadır kurdu.





Türkmenistan'da, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğince düzenlenen yardım kampanyalarının sonucunda bugüne kadar depremzedelere 8 bin 71 battaniye, 390 yatak, 20 jeneratör, 60 ısıtıcı, 6 seyyar tuvalet, 11,2 ton giyecek, 44,4 ton tıbbi malzeme ve 67 ton gıda gönderildi.







