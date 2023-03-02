Afganistan'daki Türkmen ve Özbek kadınlar takılarını depremzedelere gönderdi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Türkmen ve Özbek kadınlar gümüş ve altın takılarını, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere gönderdi.
Ülkenin kuzeyindeki Kunduz ve Cüzcan vilayetinde Türkmen ve Belh vilayetinde Özbek kadınlar, altın ve takılarını depremzedelere gönderilmek üzere Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğuna teslim etti.
Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut yaptığı açıklamada, Türkiye'yi yasa boğan deprem meydana geldikten sonra tüm kesimleriyle Afganistan halkının taziye ve geçmiş olsun mesajlarıyla kendilerinin yanında olduklarını hissettirdiğini söyledi.
Başkonsolos Turgut, bohçadaki takıları görünce tüm kelimelerin boğazında düğümlendiğini ve burada Türkiye'nin ne kadar sevildiğini görmüş olduklarını belirtti.
Turgut, yardım yapamayanların, imkanı olmayanların da dualarıyla yardım yaptığını, yüzlerce camide dualar edildiğini, 34 binden fazla kişinin dualara ve hatimlere katıldığını kaydetti.