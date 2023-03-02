Türkmen ve Özbek kadınlar takılarını depremzedelere gönderdi

"Özellikle iki yardım beni çok etkiledi. Onlardan biri Kunduz vilayetindeki Türkmen kadınların, kendi aralarında topladıkları takılarını bize göndermesi, o bölgeden taziye için gelen halk, bohça içerisinde takıları çıkartıp masaya koyduğunda söyleyecek bir kelime bulamadım. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir andı o an."