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Gündem

136 düzensiz göçmen Afganistan’a geri gönderildi

Erzurum’dan Afganistan’a 12 charter seferi ile 136 düzensiz göçmen ülkesine geri yollandı. Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren 136 Afganistan uyruklu yabancı, Jandarma ve Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle Erzurum Hava Limanından ülkelerine geri gönderildi.

15:18 . 2/03/2023 Thursday
IHA
Göç İdaresi

Göç İdaresi

Düzensiz göçle mücadeleye yönelik olarak düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmeye devam ediyor. Sınırlarda artırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra, ülkeye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına ilişkin kolluk kuvvetlerinin denetimleri de tüm hızıyla devam ediyor.
Yakalanan düzensiz göçmenler ise charter (özel uçak) seferleri ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderiliyor. Öte yandan, 2023 yılının başından itibaren Erzurum’dan Afganistan’a 12 geri gönderme seferi düzenlendi.


#Göç İdaresi
#Göçle mücadele
#göçmen
2 saat önce
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136 düzensiz göçmen Afganistan’a geri gönderildi
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