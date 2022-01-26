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ANKARA

Türk öğrencilere Çin’de nükleer enerji alanında yüksek lisans fırsatı

Türkiye’nin nükleer enerji alanında insan kaynağını geliştirmek amacıyla öğrencilere Çin’de yüksek lisans eğitimi görme fırsatı sunuldu. Son başvuru tarihi 19 Şubat olarak belirlendi.

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Haber Merkezi İHA
Türk öğrencilere Çin’de nükleer enerji alanında yüksek lisans fırsatı
Nükleer Santral

Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2012’de imzalanan “Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde Çin’e öğrenci gönderim programı devam ediyor. Yaklaşık 4 yıldır devam eden ve EUAS International ICC koordinatörlüğünde yürütülen program kapsamında Çin’in sayılı eğitim kurumlarından Harbin Mühendislik Üniversitesi’nde 5 öğrenci “Nükleer Enerji Bilimi ve Teknolojisi” alanında yüksek lisans yapmaya hak kazanacak. Program, gelecekte Türkiye’nin nükleer enerji alında söz sahibi isimlerini yetiştirmeyi amaçlıyor.
Konaklama imkanı ve aylık 3 bin yuan burs
Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler, 3 yıl okul ücretinden muaf olacak. Başvuru ücretinin alınmayacağı yüksek lisans eğitiminde konaklama da Çin tarafından sağlanacak. Öğrencilere sağlık sigortası, Çince dil kursu, gidiş dönüş uçak bileti ve aylık 3 bin yuan burs imkanı sağlanacak.

Başvuru yapacak öğrencilerin en az 2.5 genel not ortalamasına sahip olması gerekiyor. İleri düzeyde İngilizce şartının arandığı programda aynı zamanda ileri düzeyde matematik ve fizik bilgisi de aranan şartlardan. Öğrencilerin üniversitelerin ilgili bölümlerinden en geç Temmuz 2022’de mezun ve en fazla 35 yaşında olmaları gerekiyor.

Başvuru için gerekli belgeler

Son başvuru tarihinin 19 Şubat olduğu program kapsamında öğrencilerin hepsi İngilizce olmak kaydıyla PDF formatında özgeçmişini, yine PDF formatında ve onaylı lisans not dökümünü, niyet mektubunu ve İngilizce bilgisini gösteren dil belgelerini icc-human-capital@enerji@gov.tr adresine göndermesi gerekiyor.

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