Dünya Biden G20 sonrası konuştu İranın nükleer programını engellemenin en iyi yolu diplomasi
AMERİKA

Biden G20 sonrası konuştu: İran'ın nükleer programını engellemenin en iyi yolu diplomasi

ABD Başkanı Joe Biden; İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri ile İran nükleer program üzerine yaptıkları dörtlü toplantıda, İran’ı "nükleer silah elde etme konusunda engellemenin en iyi yolunun diplomasi olduğu" konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Biden G20 sonrası konuştu: İranın nükleer programını engellemenin en iyi yolu diplomasi
Joe Biden

İtalya’nın başkenti Roma’da G-20 Zirvesine katılan ABD Başkanı Biden, zirve sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Zirve kapsamında çok verimli görüşmeler yaptığını belirten Biden, “Dün (İngiltere) Başbakan Johnson, (Almanya) Başbakan Merkel ve (Fransa) Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığımız toplantıda, İran’ı nükleer silah elde etme konusunda engellemenin en iyi yolunun, diplomasi olduğuna yönelik inancımızı yineledik.” ifadelerini kullandı.

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Biden, üç liderle İran’ı ciddi ve iyi niyetle müzakereleri yeniden başlatması konusunda teşvik etmenin yollarını da ele aldıklarını kaydetti.

Bir gazetecinin, kasım sonuna kadar anlaşmaya dönmezse İran’a yönelik bir yaptırım olup olmayacağına ilişkin sorusuna Biden, “Bu konunun nasıl çözüleceği, bu anlaşmanın ilk haline ortak olan dostlarımızın bizim yanımızda olmalarına, (İran) dönmediği takdirde ekonomik bir bedel ödeme konusunda istekli olmalarına ve eylemlerine bağlı olacak.” yanıtını verdi.

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Suriye’de ABD güçlerine saldırı

Suriye’de Irak sınırındaki El Tanıf üssünde konuşlu ABD güçlerine yönelik drone saldırısına yanıt verip vermeyeceklerine ilişkin bir soruya da Biden, ABD’nin her zaman yaptığı gibi Amerikan güçlerine ve menfaatlerine saldıranlara karşılık vereceğini ifade etti.

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