TSK isteyen kadın personele yazlık ve kışlık başörtü dağıtacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), atanmış personellerin giyimlerine yönelik yeni bir düzenlemeye gitti.

Giyim kuşam malzemelerini düzenleyen yönetmelikle birlikte alınan yeni kararlar, başörtülü personeli de kapsadı. TSK İlk Nasıp İstikhakı Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre TSK personeline verilen malzemelere "başörtüsü" de eklendi.

Başörtü kararının ardından üniforma verilmesine yönelik düzenleme

2017 yılı itibarıyla gerçekleşen yönetmelik değişikliğinin ardından TSK personellerinin kadın başörtü takabilmesi, buna uygun yeni düzenlemeleri de beraberinde getirdi.

TSK'nın kadın personellerinin isteğe göre yazlık ve kışlık olmak üzere iki tür başörtü alabilme hakkı doğdu.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Başörtülü personeli de kapsayan yeni yönetmelik, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan düzenlemeyle "TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İlk Nasıp İstikhakı Yönetmeliği" olarak değiştirildi.

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Şapka yerine bere geldi

Daha önce subaylığa, astsubaylığa, uzman jandarmalığa ve uzman erbaşlığa ilk atanma ya da yeni statüye atanmalarda personel üniforması olarak verilen yazlık ve kışlık giyside şapka yer alırken, yeni yönetmeliğe göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli için şapka yerine bere verilecek.

GÜNDEM Savunmada büyük dönüşüm: TSK tam profesyonel

OYNAT 01:27 Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçiğin kolu kanadı olan can dostları böyle eğitiliyor Milli Savunma Bakanlığı, keşif köpeklerinin nasıl eğitildiğini anlatan bir video paylaştı.



'Can dostlarımızın daha sadık daha disiplinli ve görevlerinde daha başarılı olmaları için eğitimlere özenle devam ediyoruz. Bizler için büyük öneme sahip keşif köpeklerimizin nasıl eğitildiğini görmek ister misiniz?' notuyla paylaşılan video büyük beğeni topladı. BiP'te paylaş

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