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Ekonomi VURAL Radar Elektronik Harp Sisteminin son partisi TSKya teslim edildi
SAVUNMA SANAYİ

VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi'nin son partisi TSK'ya teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, günümüz muharebe sahasının en modern ve etkin elektronik harp sistemlerinden olan VURAL'ın son partisinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
VURAL Radar Elektronik Harp Sisteminin son partisi TSKya teslim edildi
VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi'nin son partisi TSK'ya teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde. Milli yazılım ve donanıma sahip, radar elektronik taarruz yetenekleri ile donattığımız, günümüz muharebe sahasının en modern ve etkin elektronik harp sistemlerinden olan VURAL’ın son partisini TSK'ya teslim ettik" dedi.


Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Başkanlık ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde geliştirilen ve TSK'nın gücüne katkı sağlayacak VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi, yapılan son teslimatlarla tam kapasite ile hizmete girmiş oldu.

Taarruz yetenekleri ile donatıldı.


VURAL Sistemi, muhasım radar ve radar güdümlü tehdit sistemlerin tespiti ve bu sistemlere ait teknik parametrelerin çıkarılmasına yönelik radar elektronik destek yetenekleri ve hedef sistemlerin dost unsurları tespit ve güdüm yeteneklerinin engellenmesi, zayıflatılması veya yanlış bilgi iletimi yaparak, dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanmasına yönelik radar elektronik taarruz yetenekleri ile donatıldı.

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