​Savunmada büyük dönüşüm: TSK tam profesyonel

Milli Savunma Bakanlığı, 2021 Faaliyet Raporu’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) güncel personel sayısını açıkladı. Buna göre, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Milli Savunma Bakanlığı toplam personel mevcudu 430 bin 577 oldu. Bu sayının 390 bin 960’ını askeri personel oluşturdu. Bakanlığın toplam personel sayısı 2020 yılında 494 bin 550, 2019 yılında 429 bin 584 seviyesindeydi.

216 BİN PROFESYONEL

Personel sayısında en büyük değişiklik, profesyonel asker sayısındaki artışta kaydedildi. Gerek TSK’da artan profesyonelleşme, gerekse yeni askerlik sistemi uygulaması nedeniyle ilk kez profesyonel asker sayısı yükümlü sayısının üzerine çıktı. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle askeri personelin 174 bin 916’sını yükümlüler oluştururken, 216 bin 44’ü subay, astsubay, erbaş ve erlerden oluşan profesyonel askeri personel statüsündeki personelden oluştu.

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2017’DE 156 BİNDİ

Profesyonel asker sayısı 2017’de 156 bin 180 seviyesindeydi. 2021’de 1876 subay, 46 milli savunma uzman yardımcısı, 2 silahlı kuvvetler uzman yardımcısı, 2 bin 118 astsubay, 3 bin 562 askeri öğrenci, 16 bin 62 sözleşmeli erbaş/er temin edildi. Geçtiğimiz yıl vatani görevini yapmak üzere silah altına alınan toplam yükümlü sayısı 458 bin 948 oldu. Yükümlülerin 12 bin 698’i askerliğini yedek subay olarak, 13 bin 560’ı yedek astsubay, 432 bin 690’ı ise er olarak yaptı.

BAŞARIYI KATLADI

TSK’da profesyonelleşme, bir süreç yönetimi olarak ortaya konuldu. Zamanla profesyonel asker sayısı arttı. Orduda profesyonelleşme ile birlikte zorunlu askerlik süreleri yeniden değerlendirilip kısaltıldı. Operasyon bölgelerinde veya doğrudan çatışmaya iştirak edecek bölgelerde yükümlü asker kalmazken, yükümlüler daha çok geri hizmetlerde vatani görevini ifa ediyor. Yeni sistemin TSK’nın faaliyetlerine önemli katkıları oldu. Terörle mücadele operasyonları, yurt içi ve yurt dışı görevlerde profesyonel askerlerin görev alması başarıyı katladı. Son olarak Pençe Kilit Operasyonu’nda subayların harekatları sahada komuta etmeleri alt düzeydeki personel arasında moral, motivasyon ve heyecanı arttırdı. Kıta görevlerinin yanı sıra karargah görevlerinde profesyonelleşme de iş ve işlemler üzerinde olumlu katkı sağladı.

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Bu yıl 112 bin bedelli

2021’de bedelli askerlikten faydalanmak üzere başvuran 112 bin 592 kişi, bu yıl silah altına alınacak. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ise 2021 yılında toplam 8 bin 469 kişi 98 ülkeden uzaktan eğitimini tamamladı. 1 milyon 575 bin 914 yükümlü öğrenciliği nedeniyle, 1 milyon 108 bin 863 yükümlü vatandaş ise hasta, hapis, yurt dışında bulunma, çok vatandaşlık, polislik ve benzeri diğer nedenlerle askerliğini erteledi.

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