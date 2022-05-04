Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Savunmada büyük dönüşüm TSK tam profesyonel
ANKARA

Savunmada büyük dönüşüm: TSK tam profesyonel

Son yıllarda köklü dönüşüm yaşayan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde profesyonel asker sayısı ilk kez yükümlü asker sayısını geçti. TSK’daki 390 bin 960 askerin 216 bini profesyonel askerlerden oluştu. İyi eğitimli, uzman ve tecrübeli askerlerin sahadaki varlığı terörle mücadeledeki başarıyı artırırken kayıplarımızı azalttı.

Abone Ol Google News
Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Savunmada büyük dönüşüm: TSK tam profesyonel
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, 2021 Faaliyet Raporu’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) güncel personel sayısını açıkladı. Buna göre, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Milli Savunma Bakanlığı toplam personel mevcudu 430 bin 577 oldu. Bu sayının 390 bin 960’ını askeri personel oluşturdu. Bakanlığın toplam personel sayısı 2020 yılında 494 bin 550, 2019 yılında 429 bin 584 seviyesindeydi.

216 BİN PROFESYONEL

Personel sayısında en büyük değişiklik, profesyonel asker sayısındaki artışta kaydedildi. Gerek TSK’da artan profesyonelleşme, gerekse yeni askerlik sistemi uygulaması nedeniyle ilk kez profesyonel asker sayısı yükümlü sayısının üzerine çıktı. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle askeri personelin 174 bin 916’sını yükümlüler oluştururken, 216 bin 44’ü subay, astsubay, erbaş ve erlerden oluşan profesyonel askeri personel statüsündeki personelden oluştu.

2017’DE 156 BİNDİ

  • Profesyonel asker sayısı 2017’de 156 bin 180 seviyesindeydi. 2021’de 1876 subay, 46 milli savunma uzman yardımcısı, 2 silahlı kuvvetler uzman yardımcısı, 2 bin 118 astsubay, 3 bin 562 askeri öğrenci, 16 bin 62 sözleşmeli erbaş/er temin edildi. Geçtiğimiz yıl vatani görevini yapmak üzere silah altına alınan toplam yükümlü sayısı 458 bin 948 oldu. Yükümlülerin 12 bin 698’i askerliğini yedek subay olarak, 13 bin 560’ı yedek astsubay, 432 bin 690’ı ise er olarak yaptı.

BAŞARIYI KATLADI

TSK’da profesyonelleşme, bir süreç yönetimi olarak ortaya konuldu. Zamanla profesyonel asker sayısı arttı. Orduda profesyonelleşme ile birlikte zorunlu askerlik süreleri yeniden değerlendirilip kısaltıldı. Operasyon bölgelerinde veya doğrudan çatışmaya iştirak edecek bölgelerde yükümlü asker kalmazken, yükümlüler daha çok geri hizmetlerde vatani görevini ifa ediyor. Yeni sistemin TSK’nın faaliyetlerine önemli katkıları oldu. Terörle mücadele operasyonları, yurt içi ve yurt dışı görevlerde profesyonel askerlerin görev alması başarıyı katladı. Son olarak Pençe Kilit Operasyonu’nda subayların harekatları sahada komuta etmeleri alt düzeydeki personel arasında moral, motivasyon ve heyecanı arttırdı. Kıta görevlerinin yanı sıra karargah görevlerinde profesyonelleşme de iş ve işlemler üzerinde olumlu katkı sağladı.

Bu yıl 112 bin bedelli

  • 2021’de bedelli askerlikten faydalanmak üzere başvuran 112 bin 592 kişi, bu yıl silah altına alınacak. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ise 2021 yılında toplam 8 bin 469 kişi 98 ülkeden uzaktan eğitimini tamamladı. 1 milyon 575 bin 914 yükümlü öğrenciliği nedeniyle, 1 milyon 108 bin 863 yükümlü vatandaş ise hasta, hapis, yurt dışında bulunma, çok vatandaşlık, polislik ve benzeri diğer nedenlerle askerliğini erteledi.

Pençe'de 26 Suriye'de 10 terörist öldürüldü: Zap'tan çıkış yok
GÜNDEM
Pençe'de 26 Suriye'de 10 terörist öldürüldü: Zap'tan çıkış yok

VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi'nin son partisi TSK'ya teslim edildi
EKONOMİ
VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi'nin son partisi TSK'ya teslim edildi
Resim ve şiir bir arada

Resim ve şiir bir arada

​Anadolu çiçeklerinin ilhamı tuvale yansıdı.
Yeter ki dünya güzelleşsin

Yeter ki dünya güzelleşsin

​Gönül elçilerinin gurbetteki bayramı.
TSK tam profesyonel

TSK tam profesyonel

​Savunmada yıllar içinde büyük dönüşüm.
Togg'un çocukları

Togg'un çocukları

​Meslek lisesi öğrencileri görev başında.

Kıyamet Günü Uçağı ile gözdağı

Kıyamet Günü Uçağı ile gözdağı

​Uçan Kremlin 12 yıl sonra havalandırıldı.

Turizmde mayıs bereketi

Turizmde mayıs bereketi

​Kapasite yüzde doksan doldu.

Çiftçinin bayramı tarlada

Çiftçinin bayramı tarlada

'​Bayram da olsa mahsul susuz kalmamalı.'

​Türkiye'nin 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı.

Lüks ve country yaşamı Levent'e geliyor

Lüks ve country yaşamı Levent'e geliyor

​DAP'tan Levent'te yatay mimaride sağlıklı ev.
Emre Kongar 'Ramazan-Şeker Bayramı' tabirlerini hükümete bağladı: Vatandaşı ikiye böldüler
Hayat

Emre Kongar 'Ramazan-Şeker Bayramı' tabirlerini hükümete bağladı: Vatandaşı ikiye böldüler

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, Tele 1 canlı yayınında, Ramazan Bayramı yerine Şeker Bayramı tabirini kullanmasına gelen tepkileri eleştirdi. İktidarın bu konuda vatandaşları ikiye böldüğünü öne süren Kongar, "İnsanlar korkudan dillerini bile değiştiriyorlar. Mesela Şeker Bayramı diyemiyorlar." diye konuştu.
EGM duyurdu: Sessiz İstila kısa filmi ile manipülasyon yapan iki kişi gözaltına alındı
Gündem

EGM duyurdu: Sessiz İstila kısa filmi ile manipülasyon yapan iki kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada bugün dolaşıma sokulan 'Sessiz İstila' isimli kısa filmle halkı manipüle eden iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
CTE'den 'Hasta tutukluya ölüm tehdidi' iddialarına yalanlama
Gündem

CTE'den 'Hasta tutukluya ölüm tehdidi' iddialarına yalanlama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden (CTE), Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hasta tutuklu Naif İşçi'nin "ölümle tehdit edildiğine" ilişkin haber ve paylaşımların tamamen çarpıtmalardan ve gerçek dışı iddialardan oluştuğu bildirildi. Yapılan açıklamada, "İncelemeler neticesinde, habere konu olan durumun başka bir hükümlü ile arasında geçen bir olaya dayandığı ve iki hükümlü hakkında da adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı, hükümlülere 'kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya davranışta bulunmak' suçundan disiplin cezası verildiği anlaşılmıştır" denildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.