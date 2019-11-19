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VAN ORTADOĞU

Türkiye - İran sınırında şiddetli deprem: Van'da hissedildi

Türkiye-İran sınır bölgesinde 3 dakika arayla 3,9 ve 4,7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Haber Merkezi AA
İran'da meydana gelen depremin merkez üssü
İran'da meydana gelen depremin merkez üssü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.11'de merkez üssü İran'ın Türkiye sınır bölgesinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

  • Söz konusu depremden 3 dakika sonra saat 03.14'te yine aynı bölgede 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleşen depremlerin merkez üssünün Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre, Van'ın Başkale ilçesine ise 18 kilometre mesafe olduğu belirlendi.

Kandilli depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

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