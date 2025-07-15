Türkiye artık daha güçlü: 15 Temmuz direnişinin 9. yılı

FETÖ, 15 Temmuz 2016’da kanlı bir darbe girişimiyle Türkiye’yi iç savaşa sürüklemek istedi. Ancak millet destansı bir direnişle darbeyi önlerken TSK, polis, istihbarat, Dışişleri, yargı ve diğer kamu kurumlarındaki FETÖ’cülerin temizlenmesi Türkiye’yi çok daha güçlü hale getirdi. Suriye, Irak, Libya, Karabağ ve Doğu Akdeniz’deki stratejik kazanımların ardından terör örgütü PKK silah bırakmak zorunda kaldı.
FETÖ, 15 Temmuz 2016’da kanlı bir darbe girişimiyle Türkiye’yi iç savaşa sürüklemek istedi. Ancak millet destansı bir direnişle darbeyi önlerken TSK, polis, istihbarat, dışişleri, yargı ve diğer kamu kurumlarındaki FETÖ’cülerin temizlenmesi Türkiye’yi çok daha güçlü hale getirdi. Suriye, Irak, Libya, Karabağ ve Doğu Akdeniz’deki stratejik kazanımların ardından terör örgütü PKK silah bırakmak zorunda kaldı.
68 BİN 606 KİŞİ YARGILANDI
YARGIDAN 9 BİNE YAKIN İHRAÇ
Örgüt ile mücadele kapsamında Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda bugüne kadar toplam 9 bine yakın personel kamu görevinden çıkarıldı. İhraçlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından başlatılan kapsamlı soruşturmaların neticesinde gerçekleştirildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) verilerine göre, örgüt bağlantısı nedeniyle 3 bin 715 hâkim ve savcı meslekten çıkarıldı. Ayrıca HSK bünyesindeki 22 personel de görevden alındı. Merkez teşkilatından 3, taşra teşkilatından ise 30 kişi olmak üzere toplam 33 personelin daha ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı. Adalet Bakanlığı’ndan elde edilen verilere göre, bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlar dâhil olmak üzere bakanlık personel birimlerinden toplam 5 bin 559 kişi kamu görevinden çıkarıldı.
TEMYİZ VE YENİDEN YARGILAMA
Darbe teşebbüsünün merkezinde yer alan “Genelkurmay Çatı Davası”nda yer alan şüphelilerin bir kısmı için yargılamalar bu yıl tekrar başladı. Yargıtay’ın 2025 Nisan’ında verdiği bozma kararı sonrası, aralarında eski general ve kurmayların da bulunduğu 149 sanık, 15’i tutuklu olmak üzere yeniden hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu durum, hem yargılamaların şeffaf ve adil yürütüldüğünü hem de her bireyin hakkının gözetildiğini gösteriyor.
BİN 43 HAİN ARANIYOR
Yurt dışına kaçan çok sayıda FETÖ mensubu için yakalama kararı çıkarılırken, İçişleri Bakanlığı'nın güncellediği “Terörden Arananlar Listesi”ne göre FETÖ’cüler için belirlenen azami ödül tutarı 8 milyar 880 milyon TL’ye ulaştı. 2024 yılında bin 33 olan aranan FETÖ mensubu sayısı bu yıl yüzde 1 artışla bin 43’e çıktı.
113 bin 837 zanlı hapse girdi
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere Türkiye genelinde savcılıklar tarafından yürütülen FETÖ soruşturmalarında polis ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan toplam 390 bin 354 şüpheliden 113 bin 837'si tutuklandı. Polis ekiplerinin operasyonunda tutuklanan 105 bin 249 şüphelinin 6 bin 168'ini rütbeli olmak üzere 15 bin 32'sini polis, 191'ini general, 8 bin 81'ini subay, 13 bin 599'unu diğer görevlerde olan asker, 2 bin 305'ini hakim, 938'ini savcı, 24'ünü vali, 93'ünü vali yardımcısı, 19'unu mülkiye müfettişi, 174'ünü kaymakam, 64 bin 793'ünü de diğer meslek grupları oluşturdu.
289 davanın tamamı karara bağlandı
- FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin açılan 289 davanın tamamı ilk derece mahkemelerince karara bağlandı. Sanıklardan 4 bin 891'i ceza aldı. Sanıklardan bin 634'ü ağırlaştırılmış müebbet, bin 366'sı ise müebbet hapse mahkum edilirken, bin 891 sanığa da çeşitli sürelerde hapis cezası verildi. Mahkemeler 2 bin 870 sanık hakkında beraat kararı verirken, 964 sanık hakkında ise "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmetti. İlk derece mahkemelerince verilen kararlar temyiz üzerine Yargıtaya geldi. 224 davayı onayan Yargıtay'ın, diğer dosyalardaki temyiz incelemesi sürüyor.
85’İ ESKİ GENERAL VE AMİRAL
- Darbe girişiminde bulundukları gerekçesiyle yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen bin 634 sanıktan 85'i general ve amiral, bin 116'sı subay, 9'u polis, 32'si sivil, 392'si ise çeşitli rütbelerdeki askerler olarak kayıtlara geçti.
Adaletin gerçekleşmesi için mücadele ettik
FETÖ’nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki duruşmaları takip eden avukatlar, bazen günlerce süren duruşmalarda yaşadıklarını, sanıkların gerekli cezayı alması ve adaletin gerçekleşmesi için verdikleri mücadeleyi anlattı.
TOPTANCI BİR CEZA MANTIĞI OLMADI
Yeniden yapılanmaya geçit yok
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonlarla FETÖ'nün yeniden yapılanmak için geliştirdiği her taktiği deşifre ederek, örgüte ağır darbe vuruyor.Ekipler, bu kapsamda 2024'te düzenledikleri 128 operasyonda 378 şüpheliyi yakaladı. Bu şüphelilerden 137'si sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ekipler, bu yılın ilk 6 ayında düzenledikleri 69 operasyonda ise 370 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu zanlılardan da 188'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.