Türkiye artık daha güçlü: 15 Temmuz direnişinin 9. yılı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere Türkiye genelinde savcılıklar tarafından yürütülen FETÖ soruşturmalarında polis ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan toplam 390 bin 354 şüpheliden 113 bin 837'si tutuklandı. Polis ekiplerinin operasyonunda tutuklanan 105 bin 249 şüphelinin 6 bin 168'ini rütbeli olmak üzere 15 bin 32'sini polis, 191'ini general, 8 bin 81'ini subay, 13 bin 599'unu diğer görevlerde olan asker, 2 bin 305'ini hakim, 938'ini savcı, 24'ünü vali, 93'ünü vali yardımcısı, 19'unu mülkiye müfettişi, 174'ünü kaymakam, 64 bin 793'ünü de diğer meslek grupları oluşturdu.