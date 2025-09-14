Türkiye düzensiz göçle mücadelesini etkin şekilde sürdürüyor

Göç İdaresi Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucunda, düzensiz göçle mücadele kapsamında dünyada ilk kez uygulanan ve yabancıların kimlik bilgilerinin hızlıca sorgulanabilmesine yarayan Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı bu yıl itibarıyla 375'e çıkarıldı.
Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kamu düzenini, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını korumak amacıyla etkin şekilde sürdürüyor.
Geçen yıl 140 bin kişi sınır dışı edildi
Çalışmalar kapsamında, 2023'te 130 bin, geçen yıl ise 140 bin sınır dışı işlemi gerçekleştirildi.
Türkiye genelinde 25 ilde faaliyet gösteren 32 Geri Gönderme Merkezi, toplam 18 bin 780 kişi kapasiteli yapısıyla düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlanana kadar insani koşullarda barınmasını sağlıyor.
Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarına uygun yapıdaki merkezler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenli denetleniyor.
Ayrıca, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesinin yanı sıra Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimleri, Çocukların Korunması Projesi ve İstihdamda Uyum Programları ile yasal statüde bulunan yabancıların topluma entegrasyonunun kolaylaştırılması amaçlanıyor.