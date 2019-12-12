Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlük tarihi 8 Aralık olarak belirlendi

"Şehitlerimizi görmemezlikten gelen bu terör sevicilerini neyle izah edeceğiz?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6.Kadın Şurası kapsamında konuşma yaptı. Parti ismi vermeden HDP'nin kadın şehitlerimize sessiz kalmasını eleştiren Erdoğan, 'Parlamentonun içerisinde terör örgütlerinin desteği ile bulunan ve şu anda bizim bu hanım şehitlerimizi görmemezlikten gelen bu terör sevicilerini neyle izah edeceğiz?' diye konuştu.