Gündem Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlük tarihi 8 Aralık olarak belirlendi
POLİTİKA

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlük tarihi 8 Aralık olarak belirlendi

Cumhurbaşkanı kararıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihi 8 Aralık 2019 olarak tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Türkiye ile Libya Deniz Sınırı
Türkiye ile Libya Deniz Sınırı

Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlük tarihi 8 Aralık olarak belirlendi.

Türkiye ile Libya Deniz Sınırı Haritası

YÜRÜRLÜK TARİHİ 8 ARALIK OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 27 Kasım'da İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtildi.

Türkiye ile Libya Deniz Sınırı Haritası

Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince verildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik Libya açıklaması: Güç göndermek için Meclis'ten geçmesi gerekiyor
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik Libya açıklaması: Güç göndermek için Meclis'ten geçmesi gerekiyor

Mehmetçik Libya'ya giderse dengeler değişir
DÜNYA
Mehmetçik Libya'ya giderse dengeler değişir

Trablus Tugayı
GÜNDEM
Trablus Tugayı

Yunanistan’ın yaptığı acizlik
GÜNDEM
Yunanistan’ın yaptığı acizlik

İsrail’den Hafter’e terör eğitimi
DÜNYA
İsrail’den Hafter’e terör eğitimi

Yeni hamle 3. sondaj gemisi
EKONOMİ
Yeni hamle 3. sondaj gemisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile kararlı duruşumuzu devam ettireceğiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile kararlı duruşumuzu devam ettireceğiz

Seville haritası artık geçersiz
GÜNDEM
Seville haritası artık geçersiz
Yürürlük tarihi belli oldu

Yürürlük tarihi belli oldu

​Türkiye ile Libya arasındaki tarihi mutabakatta flaş gelişme.
200 tonun üzerinde ele geçirildi

200 tonun üzerinde ele geçirildi

​Türkiye'nin en büyüğünü kuranlara 8 ilde şafak baskını.
Akdeniz 4.9 şiddetinde sallandı

Akdeniz 4.9 şiddetinde sallandı

​Girit Adası açıklarında 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
100. gün

100. gün

​63 aile yağmur çamur demeden evlat nöbetine devam ediyor.
Merkez şaşırtabilir

Merkez şaşırtabilir

Merkez Bankası faiz indirimi kararı için bugün toplanacak.
ABD'ye üs resti

ABD'ye üs resti

​Türkiye, İncirlik ve Kürecik'i masaya koyacak.

ABD'ye<br>yaptırım tepkisi

ABD'ye
yaptırım tepkisi

​Dışişleri Bakanlığı: ABD'yi aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz.

46 gün sürekli işkence ettiler

46 gün sürekli işkence ettiler

​Mısır zindanlarında 3 yıl tutuklu kalan Ömer Şüheyr, Yeni Şafak'a konuştu.
Teröristi HDP’li yönetici getirdi

Teröristi HDP’li yönetici getirdi

​Güvenli bir yere götürmeye çalışırken yakalandı.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Kulüpler iyice batar

Kulüpler iyice batar

​TFF'nin harcama limitini artırma kararı Türk futbolunu iyice bitirecek.
Amerikan malı

Amerikan malı

​ABD'nin, BAE'yi bir siber istihbarat üssüne dönüştürdüğü ortaya çıktı.
Suriye pazarını<br>Irak'la kapattık

Suriye pazarını
Irak'la kapattık

​Akdeniz ihracatta 13.5 milyar dolara ulaştı.
Şırıngalı<br>çikolata öldürdü

Şırıngalı
çikolata öldürdü

​Minik Mert gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yabancılar<br>11 bin şirket kurdu

Yabancılar
11 bin şirket kurdu

Sayı olarak İranlılar, sermaye olarak Almanlar lider.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.