Gündem Türkiye ile Libyanın tarihi anlaşması Sevilla Haritasını çöpe attı
POLİTİKA

Türkiye ile Libya'nın tarihi anlaşması Sevilla Haritasını çöpe attı

Türkiye ve Libya arasında Dolmabahçe Sarayı'nda imzalanan Akdeniz'deki 'deniz yetki alanlarını' belirleyen tarihi anlaşmayı TVNet'te Brifing Programında değerlendiren Numan Kurtulmuş, "Anlaşma ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın AB’nin de desteğini alarak Türkiye’yi Sevilla Haritası ile Akdeniz’de dar bir alana sıkıştırmaya çalışan sözde harita yok hükmüne getirilmiştir, bir kenara atılmıştır" dedi.

Haber Merkezi Tvnet Yeni Şafak
Libya ile varılan anlaşma ile Türkiye, Sevilla Haritasını çöpe attı.
Libya ile varılan anlaşma ile Türkiye, Sevilla Haritasını çöpe attı.

Türkiye ve Libya arasında Doğu Akdeniz'deki işgali sonlandıracak 'deniz yetki alanlarını' belirleyen bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile Türkiye, Doğu Akdeniz'de tarihi bir adım atmış oldu. Tüm bu gelişmeleri TVNet'te İsmail Halis'in hazırlayıp sunduğu Brifing programında değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, anlaşmanın arka planında görülmeyen detayı da açıkladı. Anlaşma ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan’ın AB’yi de arkasına alarak Türkiye’yi Sevilla Haritası ile Akdeniz’de dar bir alana sıkıştırmaya yönelik siyasi oyunları bozularak adeta çöpe atıldı.

Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma: Doğu Akdeniz'deki Yunan işgaline son verecek
GÜNDEM
Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma: Doğu Akdeniz'deki Yunan işgaline son verecek

Türkiye, Libya ile yaptığı anlaşma ile Yunanistan ve destekçilerinin Akdeniz’deki tezgahını bozdu. TVNet'te canlı yayında anlaşmayı değerlendiren Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle;

HAKLARIMIZI KURDA KUŞA TESLİM ETMEYİZ

Niye bu kadar endişeleniyorlar? AB, niye Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklarını aramasından rahatsızlık duyuyor? Gerçekten tarih boyunca bir Akdeniz devleti olarak var olmuş olan aziz milletimizin burada boy göstermesinden neden rahatsızlık duyuyorlar? Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden duymuyorlar, Yunanistan'dan duymuyorlar hatta Mısır'dan rahatsızlık duymuyorlar da niçin Türkiye'den duyuyorlar? Bunun sebebi; güçlü ve büyük dengelerin içerisinde kendi başına bir şekilde denge oluşturabilen bir Türkiye görmek istemiyorlar. Dolasıyla bunu tespit etmemiz lazım. En başından beri ne diyoruz: Biz ne Türkiye'nin ne de Kuzey Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin Akdeniz'deki haklarını kurda kuşa teslim etmeyiz. Haklarımızı sonuna kadar savunuruz. Bunu yaparken de asla başkalarının yaptığı gibi değil tamamiyle uluslararası hukuka uyarak yaparız. Libya ile yapılan anlaşma uluslararası bir anlaşmadır. TBMM'de de kabul edildikten sonra tarihi bir vesika olacaktır. Bir kaç özelliği var.

İLK KEZ İLAN EDİLECEK

Birincisi; Türkiye ilk defa Akdeniz'de sınırları belirlenmiş Münhasır Ekonomik Bölgeyi ilan ediyor.

MEB'İN BATI SINIRLARI ÇİZİLİYOR

İkincisi; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Mısır arasındaki anlaşma ile oluşturulmaya çalışılan ve bir şekilde Türkiye'nin dışarı çıkmasını engellemek isteyen o tabiri caizse duvar bir şekilde kırılıyor, deliniyor ve orada kalkan gibi Libya karasuları Türkiye'nin anlaşması ile devreye sokularak bizim Münhasır Ekonomik Bölgenin batı sınırları çiziliyor.

SEVİLLA HARİTASI ÇÖPE ATILDI

  • Üçüncüsü ise; Çok fazla bilinmeyen şu an Sevilla Haritası denen bir harita var, sözde bir harita. Bu harita tamamen Yunan tezlerine göre hazırlanmış bir haritadır. Türkiye'yi tabiri caizse Ege'de hemen kendi sınırlarının dibinde bloke eden bir haritadır. Türkiye'yi 41 bin kilometre karelik alana hapsedeceklerdi. Bunun dışında Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmesi, dışına çıkması, doğal gaz ve petrol araması imkansız hale gelecekti. İşin garip tarafı ise bu sözde haritayı AB'de çok ciddi şekilde destekler. Bu Libya ile varılan anlaşma ile birlikte bu sözde Sevilla Haritası da yok hükmüne getirilmiştir, bir kenara atılmıştır.

Sözde Sevilla Haritası

Denizdeki Sevr’i parçaladık
DÜNYA
Denizdeki Sevr’i parçaladık

Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat Rum medyasını çıldırttı: Ok yaydan çıktı
DÜNYA
Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat Rum medyasını çıldırttı: Ok yaydan çıktı
Türkiye için tarihi gün

Türkiye için tarihi gün

Enerjinin İpek Yolu TANAP Avrupa'ya bağlandı.
Türkiye uluslararası güç odağı oldu

Türkiye uluslararası güç odağı oldu

​Aliyev'den TANAP'ın açılışında Türkiye'ye övgü dolu sözler.
Türkiyenin konuştuğu seri katil

Türkiye'nin konuştuğu seri katil

Ordulu katil kurbanlarını öldürmeden önce fotoğraflarını çekmiş.
Sevilla Haritası<br>çöpe atıldı

Sevilla Haritası
çöpe atıldı

Tarihi anlaşmanın görünmeyen detayı ilk kez açıklandı.
Çok korktum ama<br>Allah yardım etti

Çok korktum ama
Allah yardım etti

Hattat rolüyle dikkat çeken Öke, yenisafak.com'a konuştu.
Ölümcül ilaca<br>sahte prospektüs

Ölümcül ilaca
sahte prospektüs

İlaç kaçakçıları gözünü iyice kararttı.

Kavgalı iki aile<br>pazarda karşılaştı

Kavgalı iki aile
pazarda karşılaştı

​Silahlı ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 7 yaralı var.

PKK bir paçavradır

PKK bir paçavradır

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 89. gününde.
S400 sandım

S400 sandım

​Gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı.
Barış Pınarı'nda büyük kırılma oluştu

Barış Pınarı'nda büyük kırılma oluştu

​Teslim olan PKK'lı 2 terörist örgütteki büyük çöküşü anlattı.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Evi işaretlenen vatandaş konuştu

Evi işaretlenen vatandaş konuştu

"​Belediye başkan yardımcısı 'Evinizi yıktırırım' demişti".
25 bin yeni Bylock

25 bin yeni Bylock

FETÖ'nün programını kullanan aktif kamu görevlileri tespit edildi.
Rakiplerimiz <br>belli oluyor

Rakiplerimiz
belli oluyor

​EURO 2020'de kura çekimi bugün yapılacak.
Nadir görülen zehir hayatlarını kararttı

Nadir görülen zehir hayatlarını kararttı

Bir gramı bile 1 milyon insanı öldürecek güçte.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.