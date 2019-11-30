Türkiye ile Libya'nın tarihi anlaşması Sevilla Haritasını çöpe attı

Türkiye ve Libya arasında Doğu Akdeniz'deki işgali sonlandıracak 'deniz yetki alanlarını' belirleyen bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile Türkiye, Doğu Akdeniz'de tarihi bir adım atmış oldu. Tüm bu gelişmeleri TVNet'te İsmail Halis'in hazırlayıp sunduğu Brifing programında değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, anlaşmanın arka planında görülmeyen detayı da açıkladı. Anlaşma ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan’ın AB’yi de arkasına alarak Türkiye’yi Sevilla Haritası ile Akdeniz’de dar bir alana sıkıştırmaya yönelik siyasi oyunları bozularak adeta çöpe atıldı.

GÜNDEM Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma: Doğu Akdeniz'deki Yunan işgaline son verecek

Türkiye, Libya ile yaptığı anlaşma ile Yunanistan ve destekçilerinin Akdeniz’deki tezgahını bozdu. TVNet'te canlı yayında anlaşmayı değerlendiren Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle;

HAKLARIMIZI KURDA KUŞA TESLİM ETMEYİZ

Niye bu kadar endişeleniyorlar? AB, niye Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklarını aramasından rahatsızlık duyuyor? Gerçekten tarih boyunca bir Akdeniz devleti olarak var olmuş olan aziz milletimizin burada boy göstermesinden neden rahatsızlık duyuyorlar? Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden duymuyorlar, Yunanistan'dan duymuyorlar hatta Mısır'dan rahatsızlık duymuyorlar da niçin Türkiye'den duyuyorlar? Bunun sebebi; güçlü ve büyük dengelerin içerisinde kendi başına bir şekilde denge oluşturabilen bir Türkiye görmek istemiyorlar. Dolasıyla bunu tespit etmemiz lazım. En başından beri ne diyoruz: Biz ne Türkiye'nin ne de Kuzey Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin Akdeniz'deki haklarını kurda kuşa teslim etmeyiz. Haklarımızı sonuna kadar savunuruz. Bunu yaparken de asla başkalarının yaptığı gibi değil tamamiyle uluslararası hukuka uyarak yaparız. Libya ile yapılan anlaşma uluslararası bir anlaşmadır. TBMM'de de kabul edildikten sonra tarihi bir vesika olacaktır. Bir kaç özelliği var.

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İLK KEZ İLAN EDİLECEK

Birincisi; Türkiye ilk defa Akdeniz'de sınırları belirlenmiş Münhasır Ekonomik Bölgeyi ilan ediyor.

MEB'İN BATI SINIRLARI ÇİZİLİYOR

İkincisi; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Mısır arasındaki anlaşma ile oluşturulmaya çalışılan ve bir şekilde Türkiye'nin dışarı çıkmasını engellemek isteyen o tabiri caizse duvar bir şekilde kırılıyor, deliniyor ve orada kalkan gibi Libya karasuları Türkiye'nin anlaşması ile devreye sokularak bizim Münhasır Ekonomik Bölgenin batı sınırları çiziliyor.

SEVİLLA HARİTASI ÇÖPE ATILDI

Üçüncüsü ise; Çok fazla bilinmeyen şu an Sevilla Haritası denen bir harita var, sözde bir harita. Bu harita tamamen Yunan tezlerine göre hazırlanmış bir haritadır. Türkiye'yi tabiri caizse Ege'de hemen kendi sınırlarının dibinde bloke eden bir haritadır. Türkiye'yi 41 bin kilometre karelik alana hapsedeceklerdi. Bunun dışında Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmesi, dışına çıkması, doğal gaz ve petrol araması imkansız hale gelecekti. İşin garip tarafı ise bu sözde haritayı AB'de çok ciddi şekilde destekler. Bu Libya ile varılan anlaşma ile birlikte bu sözde Sevilla Haritası da yok hükmüne getirilmiştir, bir kenara atılmıştır.

Akdeniz'de Neler Oluyor?@NumanKurtulmus, @ismail_halis #KurtulmuşTvnette pic.twitter.com/vUwImVRibR — TVNET (@tvnet) November 29, 2019

Sözde Sevilla Haritası

DÜNYA Denizdeki Sevr’i parçaladık