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Türkiye, Lahey Adalet Divanı'nda İsrail'in hukuksuzluğunu anlatacak

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin'deki uygulamalarının hukuki sonuçlarını ele alacağı danışma görüşüne ilişkin duruşmalarında, Türkiye dahil 52 devlet ve 3 uluslararası kuruluş sözlü beyanda bulunacak.

04:00 - 10/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:20 - 10/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

UAD, İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki neticelerine ilişkin verilecek danışma görüşünde sözlü sunumların takvimini açıkladı. 52 devletin yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği’nin her biri 19-26 Şubat tarihleri arasında otuzar dakika sözlü sunumlarını gerçekleştirecek. Sözlü beyanlara 19 Şubat TSİ 12:15'te Filistin’in sunumuyla başlanırken Türkiye’nin sözlü beyanı ise 26 Şubat Pazartesi TSİ 12:00-12:30 arası yapılacak. Danışma görüşü, G.Afrika’nın İsrail aleyhine Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali için açtığı davadan farklı olarak, iki devlet arası ihtilaflı bir davaya ilişkin olmayıp, İsrail’in işgalinin hukuki sorumluluğu için Divan’ın bağlayıcı olmayan hukuki görüşünü içeriyor.



#Lahey
#UAD
#İsrail
#Soykırım
#Türkiye
23 dakika önce
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