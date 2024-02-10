Türkiye, Lahey Adalet Divanı'nda İsrail'in hukuksuzluğunu anlatacak

UAD, İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki neticelerine ilişkin verilecek danışma görüşünde sözlü sunumların takvimini açıkladı. 52 devletin yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği’nin her biri 19-26 Şubat tarihleri arasında otuzar dakika sözlü sunumlarını gerçekleştirecek. Sözlü beyanlara 19 Şubat TSİ 12:15'te Filistin’in sunumuyla başlanırken Türkiye’nin sözlü beyanı ise 26 Şubat Pazartesi TSİ 12:00-12:30 arası yapılacak. Danışma görüşü, G.Afrika’nın İsrail aleyhine Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali için açtığı davadan farklı olarak, iki devlet arası ihtilaflı bir davaya ilişkin olmayıp, İsrail’in işgalinin hukuki sorumluluğu için Divan’ın bağlayıcı olmayan hukuki görüşünü içeriyor.