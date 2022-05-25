Türkiye şehitlerine ağlarken Yılmaz Özdil’in paylaşımına tepki yağdı

Pençe-Kilit operasyonunda 5 askerimizin şehit olduğu haberi tüm Türkiye'yi derinden sarstı... 5 askerimizin evine acı haber giderken Yılmaz Özdil'in sosyal medya paylaşımı bu kadar da olmaz dedirtti.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

5 gencimizin şehadet haberi üzerinden kirli siyasetini yürütmeye çalışan Özdil, 5 şehidimizin bir arada çekildiği fotoğrafı paylaşarak 'Vatandaşlığı satılan, toprağı satılan ülkenin evlatları' notunu düştü.

Vatandaşlığı satılan, toprağı satılan ülkenin evlatları 😢 pic.twitter.com/nT9rd32vAj — Yılmaz ÖZDİL (@yilmazsozcu) May 24, 2022

Özdil'in paylaşımına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi...

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