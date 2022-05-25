Gündem Türkiye şehitlerine ağlarken Yılmaz Özdilin paylaşımına tepki yağdı
POLİTİKA

Türkiye şehitlerine ağlarken Yılmaz Özdil’in paylaşımına tepki yağdı

Dün Pençe Kilit operasyonunda beş askerimiz şehit oldu. Haber Türkiye'yi yasa boğarken, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil şehitlerimizi kirli siyasetine alet etti. Beş kahramanın birlikte çekilen son fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak 'Vatandaşlığı satılan, toprağı satılan ülkenin evlatları' diye not düşen Özdil'e tepki yağdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye şehitlerine ağlarken Yılmaz Özdil’in paylaşımına tepki yağdı
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Pençe-Kilit operasyonunda 5 askerimizin şehit olduğu haberi tüm Türkiye'yi derinden sarstı... 5 askerimizin evine acı haber giderken Yılmaz Özdil'in sosyal medya paylaşımı bu kadar da olmaz dedirtti.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

5 gencimizin şehadet haberi üzerinden kirli siyasetini yürütmeye çalışan Özdil, 5 şehidimizin bir arada çekildiği fotoğrafı paylaşarak 'Vatandaşlığı satılan, toprağı satılan ülkenin evlatları' notunu düştü.

Özdil'in paylaşımına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi...

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