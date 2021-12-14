Yılmaz Özdil: Rumlar öyle bir meze yapar ki Kıbrıs’ı veresin gelir

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşe yazısında tartışmalara neden olacak ifadelere yer verdi. Türk milletini rakıyla özdeşleştiren Özdil, Rumları da öve öve bitiremedi.

"Rakı birleştirici örgüttür"

Rakının bölücü değil birleştirici bir örgüt olduğunu savunan Özdil, şu ifadeleri kullandı: "Örgüttür rakı! Peynir, kavun, rakı, PKR'dir. Ama bölücü değildir, birleştirici örgüttür. Türk'ü de içer, Kürt'ü de, Ermeni'si de, Yahudi'si de…Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir!"

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Yılmaz Özdil'in yazısına sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcıların yorumlarından bazıları şöyle:

OYNAT 01:42 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde izleyiciyi ekrana kilitleyen Cengiz Topel sahnesi TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde, Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'e Rum askerlerinin nasıl işkenceler ettiğinin tabutu başında anlatıldığı sahne yürekleri dağladı. Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in işkence sırasında gözü oyulmuş, pazıları matkapla delinmiş, edep yerleri ezilmiş, kafasına beton çivisi çakılmış, sol ayağı kırılmış, boğazı göbeğine kadar yarılarak iç organları çıkarılmıştı. Dizide şehit edilme sahnesinde Topel, 'Haysiyetsiz yaşamaktansa, kahramanca öl. Bize böyle öğretildi!' diyerek ruhunu teslim ediyor. BiP'te paylaş

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