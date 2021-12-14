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POLİTİKA

Yılmaz Özdil: Rumlar öyle bir meze yapar ki Kıbrıs’ı veresin gelir

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bugün kaleme aldığı yazısında Rumlar'a ve yaptıkları mezelere methiyeler düzdü. Daha da ileri giden Özdil ölçüyü kaçırıp, "Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir" ifadelerini kullandı. Özdil'in yazısında sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılmaz Özdil: Rumlar öyle bir meze yapar ki Kıbrıs’ı veresin gelir
Yılmaz Özdil

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşe yazısında tartışmalara neden olacak ifadelere yer verdi. Türk milletini rakıyla özdeşleştiren Özdil, Rumları da öve öve bitiremedi.

"Rakı birleştirici örgüttür"

Rakının bölücü değil birleştirici bir örgüt olduğunu savunan Özdil, şu ifadeleri kullandı: "Örgüttür rakı! Peynir, kavun, rakı, PKR'dir. Ama bölücü değildir, birleştirici örgüttür. Türk'ü de içer, Kürt'ü de, Ermeni'si de, Yahudi'si de…Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir!"

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na: Armut gibi oturacağına gündemi belirle
GÜNDEM
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na: Armut gibi oturacağına gündemi belirle

Yılmaz Özdil'in yazısına sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcıların yorumlarından bazıları şöyle:

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde izleyiciyi ekrana kilitleyen Cengiz Topel sahnesi
OYNAT 01:42
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde izleyiciyi ekrana kilitleyen Cengiz Topel sahnesi
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde, Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'e Rum askerlerinin nasıl işkenceler ettiğinin tabutu başında anlatıldığı sahne yürekleri dağladı. Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in işkence sırasında gözü oyulmuş, pazıları matkapla delinmiş, edep yerleri ezilmiş, kafasına beton çivisi çakılmış, sol ayağı kırılmış, boğazı göbeğine kadar yarılarak iç organları çıkarılmıştı. Dizide şehit edilme sahnesinde Topel, 'Haysiyetsiz yaşamaktansa, kahramanca öl. Bize böyle öğretildi!' diyerek ruhunu teslim ediyor.


Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde izleyiciyi öfkeden deliye döndüren Cengiz Topel sahnesİ
HAYAT
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde izleyiciyi öfkeden deliye döndüren Cengiz Topel sahnesİ

Şehitlere değil katile anıt yaptı
GÜNDEM
Şehitlere değil katile anıt yaptı

Yılmaz Özdil HDP'ye methiyeler düzdü: Bütün partilere ve seçmenlere örnek olması lazım
OYNAT 00:54
Yılmaz Özdil HDP'ye methiyeler düzdü: Bütün partilere ve seçmenlere örnek olması lazım
Gazeteci Yılmaz Özdil katıldığı bir YouTube programında HDP ile ilgili açıklamalarda bulundu.

HDP'ye methiyeler düzen Özdil, 'HDP seçmenine yalan söylemeyen tarihteki tek partidir. Aldığı her oyun hakkını veren tek parti HDP'dir. Bütün partilere ve seçmenlere örnek olması lazım.

Atatürk vizyonunun getirdiği kadın-erkek eşitliğini uygulayan tek partidir HDP.' ifadelerini kullandı.
27 yıllık hayal gerçek oluyor

27 yıllık hayal gerçek oluyor

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Yılmaz Özdil: Rumlar öyle bir meze yapar ki Kıbrıs’ı veresin gelir

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