Türkiye'den Venezuela'ya destek: Tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız." dedi.

Tahıl anlaşmasına ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Fidan, "Rusya'nın masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışındaki çözümlerin güvenliği tehlikeye atacak çözümler olma ihtimali fevkalade yüksek." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılara ilişkin ise "İslam dünyası bu konuya organize bir tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde bir farkındalık oluşmayacağını düşünüyoruz." dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ise açıklamasında Türkiye'yi yükselen bir potansiyel ülke ve barışın ve kalkınmanın garantisi olarak gördüklerini söyledi.

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