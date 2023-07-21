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Türkiye'den Venezuela'ya destek: Tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'ya yönelik yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Fidan yaptığı açıklamada Türkiye'nin desteğini ifade ederek, "Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız." ifadelerini kullandı. Venezuelalı mevkidaşı Yvan Gil ile yaptığı ortak basın toplantısında Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılara ilişkin de konuşan Fidan, "İslam dünyası bu konuya organize bir tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde bir farkındalık oluşmayacağını düşünüyoruz." dedi.

19:56 . 21/07/2023 Cuma
AA
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız." dedi.

Tahıl anlaşmasına ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Fidan, "Rusya'nın masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışındaki çözümlerin güvenliği tehlikeye atacak çözümler olma ihtimali fevkalade yüksek." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılara ilişkin ise "İslam dünyası bu konuya organize bir tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde bir farkındalık oluşmayacağını düşünüyoruz." dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ise açıklamasında Türkiye'yi yükselen bir potansiyel ülke ve barışın ve kalkınmanın garantisi olarak gördüklerini söyledi.

Ayrıntılar Geliyor...



#Türkiye
#Venezuela
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
36 dakika önce
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