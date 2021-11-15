Gündem Türkiyenin günlerce konuştuğu Elmalı Davasında yeni gelişme Üç kişi beraat etti
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Türkiye'nin günlerce konuştuğu 'Elmalı Davası'nda yeni gelişme: Üç kişi beraat etti

Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz sanıklar anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ile çocukların dayısı suça sürüklenen çocuk S.C.G., ‘cinsel istismar’ ve ‘eziyet’ suçlarından yargılandıkları davada beraat etti.

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Haber Merkezi DHA
Türkiyenin günlerce konuştuğu Elmalı Davasında yeni gelişme: Üç kişi beraat etti
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Geçen yıl 6 ve 9 yaşındaki iki kardeşin, anne ve üvey babaları tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Haklarında “çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar ve eziyet” suçlamalarından dava açıldı. Dosyada üvey dayı da “suça sürüklenen çocuk” sıfatıyla sanık olarak yer aldı.

Beraat kararı verildi

Soruşturma sürecinde koruma altına alınan iki çocuk istismarı anlatmış, bunu da deftere yaptıkları çizimlerle aktarmaya çalışmıştı.

Davanın bugün görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ile çocukların dayısı beraat etti.

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Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez canlı yayında konuştu
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Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez canlı yayında konuştu
'Elmalı davası' Türkiye'yi ayağa kaldırmış, korkunç olay infial uyandırmıştı. Yaşananların ardından istismar maruzu çocukların öz babası ilk kez konuştu. Babanın çarpıcı açıklamalarının ardından babaanne bağlandı. İddiaları tüyler ürpertti.


“İlk ve son defa sizin yayınınızda açıklama yapıyorum” diyen baba isyan etti. Çocuklarının yaşadığı korkunç olayı başta anlayamadığı, çocuklarına baskı altında rol yaptırıldığını iddia etti. “Kimseye zarar vermemem için başta benden gizlendi” diyen baba, olayı dava sürecinde öğrendiğini anlattı. Çocuklarını sık sık görmeye gittiğini söyleyen baba “Her gidişimde çocuklarımın gözlerinde şiddeti, korkuyu ve istismarı görüyorum” dedi. Çocukların yalan söylediği yönündeki iddialara ise “çocuklarım yalan söylemiyorlar, onlara güveniyorum” ifadesini kullandı.

Babanın çarpıcı açıklamalarının ardından konuşan babaanne Günay hanım, çocuklarım dediği torunları için “zeytin tanesine hasret kalmışlar, onu tabağın altına sakladılar” dedi. Ardından da çocukları aldığında kendisine tuhaf davrandıklarını söyleyerek “bizi döver misin?” diyerek ilginç sorular sorduklarını anlattı. Durumu anneye anlattığında annenin kahkaha atarak “anne onlar çok yalancı” dediğinden bahsetti. Üvey babanın ise çocuklar için “onlar şeytan” ifadesini kullandığını söyledi. Çocuklara hırsızlık yaptırıldığını iddia eden babaanne gözyaşlarını tutamadı. Sonra da çocukların kabloyla dövüldüğünü, sırtlarında değnek kırıldığını ileri sürdü.


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