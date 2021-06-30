'Elmalı davası'nda babaanne ilk kez konuştu: İleride detaylı açıklama yapacağım

Geçen yıl haziran ayında, savcılığa müracaat eden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile eski gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.

Savcılık, babaannelerinin yanında olan ve istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G’nin, Çocuk İzlem Merkezi’nde doktorlar gözetiminde ifadesine başvurdu.

Yargılama süreci devam ederken suçlamaları kabul etmeyen Merve A. ile Rahmi A. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

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"İleride detaylı açıklama yapacağız"

Kamuoyuna Antalya Elmalı’da görüldüğü için ’Elmalı davası’ olarak geçen olayda verilen karara, babaanne G.S. tepki gösterdi. Balıkesir’in Sayfiye beldesinde görüntülenen babaanne G.S.,

dedi.

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"Biz bir yıldır uğraşıyoruz"

Dokuz yaşındaki torununu pedagoga götürürken görüntülenen babaanne daha sonra araçla hızla uzaklaşırken, yanında bulunan bir yakını ise,

dedi.

"Biz bir yıldır uğraşıyoruz. Neler çektiğimizi kimse bilmiyor. Ben bir yıldır İstanbul’dan gidip geliyorum. Bir psikologla görüşün. Tacize uğrayan çocuk banyo yaparken nasıl tepki veriyorsa bu çocuklar da öyle bir tepki göstermiş. Avukat basın açıklaması yapacak. Çocuklar her gün doktora gidiyorlar. Özel destekle yapılan bir şey. Babaannenin güzel yüreği, vatandaşın, halkın, annelerin desteğiyle çocuklar kurtarılıyor"

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