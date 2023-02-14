Türkiye'nin su altı inşaat gemisi "Mukavemet" depremzedeler için görevde

"Asrın felaketi" olarak nitelenen merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarının sarılması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Bu kapsamda Hatay'a deniz yoluyla iş makinesi, giyim, gıda ürünleri ve sağlık ekipmanları taşıdıktan sonra yüzer hastaneye çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, hazırlıkların tamamlanmasıyla cuma sabahı sağlık hizmeti vermeye başladı.