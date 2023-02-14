Türkiye'nin su altı inşaat gemisi "Mukavemet" depremzedeler için görevde
Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazı karaya çıkarmak için Türkiye'nin enerji filosuna dahil edilen su altı inşaat gemisi "Mukavemet", depremzedeler için toplanan yardımları afet bölgesine ulaştırıyor.
17:15 . 14/02/2023 Salı
AA
Mukavemet depremzedeler için görevde
Enerji filosunun son gemisi olan ve adını Türk Mukavemet Teşkilatından alan gemi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine ara verdi.
Sırasıyla Zonguldak Filyos, İstanbul Haydarpaşa ve Çanakkale Kepez limanlarında temel ihtiyaç malzemesi taşıyan 16 tır yük ile 3 iş makinesi yüklenen gemi Hatay'daki Tosyalı İskenderun Limanı'na ulaştı.
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