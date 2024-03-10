Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldıran İsrailli Bakana Altun'dan sert tepki: Yalanları ve aldatmacaları bizleri yıldırmayacak

Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor.

Soykırım saldırılarına bahane bulmaya çalışan İsrail ise başta sosyal medya olmak üzere her türlü propaganda ve algı operasyonlarını yürütmekten geri durmuyor.

Terör devletinin bu algı operasyonlarını ve kara propagandalarını ise Türkiye anında çürüterek Siyonist işgalcileri tüm dünyaya rezil ediyor.

Türkiye'nin bu hamleleri karşısında çaresiz kalan terör devletinin Başbakanı Binyamin Netanyahu da her fırsatta Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor.

İsrail Dışişleri Bakanından hadsiz Türkiye sözleri

Bu saldırıların sonuncusu ise İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'dan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'a verdiği desteği işaret ederek Türkiye'nin İran'ın ardından terörü en çok destekleyen ülke olduğunu iddia eden skandal ifadeler kullandı.

Fahrettin Altun'dan katil Netanyahu'ya sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Netanyahu'ya ve terör devletinden gelen alçak saldırılara sert sözlerle tepki gösterdi.

Altun, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, bu alçak ve küstah saldırıların sonuncusuna imza atan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a, İsrail'e ve onun katil başbakanı Binyamin Netanyahu'ya cevap verdi.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından İngilizce olarak paylaşımda bulunan Altun, Netanyahu'nun yine iş başında olduğunu ve suçlarını örtbas etmek için Türkiye'ye saldırdığını ifade etti.

Hiçbir yalanın, dezenformasyon ve aldatmanın masum sivillere karşı işlediği tarihi katliamları gizleyemeyeceğini ifade eden Altun, "Tarih onu hem bu bölge hem de kendi ülkesi için en felaket lider olarak çoktan yargılamıştır." dedi.

Altun'dan Netanyahu'nun caniliğine tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye vatandaşları olarak sahip olmaktan gurur duyduğu bir lider olduğunu, Netanyahu'nun ise bencil siyasi hedefleri uğruna evrensel insani değerler ve ahlak dahil her şeyi feda eden biri olduğunu belirten Altun, "Netanyahu'nun cani savaş kabinesi küresel güçlerden ne kadar destek alırsa alsın, bu bölgede barış ve istikrara yönelik umutları yerle bir eden, tamamen başarısız bir lider olarak tarihe geçecektir. Bu gerçeği değiştirmek için yapabileceği hiçbir siyaset ve manevra yoktur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tüm gücüyle Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkmaya devam edeceğini ifade eden Altun, "Yalanları, aldatmacaları, yanlış suçlamaları ve konuyu değiştirme çabaları bizi yıldırmayacaktır. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Filistin'de hakikatin, adaletin ve sömürgecilikten kurtuluşun yanında dimdik duracağız." dedi.

"Netanyahu ülkesi için utanç kaynağı olan bir liderdir"

Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu yine iş başında, suçlarını örtbas etmek için ülkemize saldırıyor. Hiçbir yalan, dezenformasyon ve aldatma masum sivillere karşı işlediği tarihi katliamları gizleyemez. Tarih onu hem bu bölge hem de kendi ülkesi için en felaket lider olarak çoktan yargılamıştır.

Ülkeleri için, barış ve refah uğruna kendi hayatları dahil her şeylerini feda eden liderler vardır. Vatandaşlarının yaşamlarını iyileştirmek ve komşularıyla iyi ilişkiler kurmak için gece gündüz çalışırlar. Omuzlarındaki tarihi yükün farkında oldukları için küresel meselelerde hakikat ve adaletten yana tavır alacaklardır.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye vatandaşları olarak sahip olmaktan gurur duyduğumuz böyle bir liderdir. Bir de bencil siyasi hedefleri uğruna evrensel insani değerler ve ahlak dahil her şeyi feda edenler var. İşgalleri altında yaşayanların hayatlarını mahvetmek için gece gündüz çalışıp planlar yaparlar. Çevrelerinde sürekli istikrarsızlık, çatışma ve savaşa neden olacaklardır. Adaletsizliği sürdürecekler çünkü kendilerinden başka kimsenin refahı umurlarında değil. Netanyahu ülkesi için utanç kaynağı olan böyle bir liderdir.

"Yalanları ve aldatmacaları bizleri yıldırmayacak"

Netanyahu'nun cani savaş kabinesi küresel güçlerden ne kadar destek alırsa alsın, bu bölgede barış ve istikrara yönelik umutları yerle bir eden, tamamen başarısız bir lider olarak tarihe geçecektir. Bu gerçeği değiştirmek için yapabileceği hiçbir siyaset ve manevra yoktur.

Netanyahu ve hükümetinin yürüttüğü etnik temizlik nedeniyle Filistinliler çok acı çekti ve çekmeye de devam ediyor. Tüm gücümüzle onun politikalarına karşı çıkmaya devam edeceğiz. Yalanları, aldatmacaları, yanlış suçlamaları ve konuyu değiştirme çabaları bizi yıldırmayacaktır. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Filistin'de hakikatin, adaletin ve sömürgecilikten kurtuluşun yanında dimdik duracağız. İki devletli bir çözüm olduğuna inandığımız adil ve nihai bir çözüm için çalışacağız. Ve Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz."





Netanyahu is at it again, lashing out at our country to cover up his crimes. There is no amount of lying, disinformation, and deception that can conceal the historic massacres he’s committed against innocent civilians. History has already judged him as the most disastrous leader… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 9, 2024







