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ŞANLIURFA

Şanlıurfa Kalesi'nden düşen Halil Dağ'ın ailesinin dramı

Türkiye'yi sarsan olayda acılı aile bunlarla bir kez daha yıkıldı

Şanlıurfa Kalesi'nden düşerek ölen Halil Dağ’ın ardından sosyal medya paylaşımlarından etkilenen bir kızı intiharı düşündü, diğeri aynı yerde 5 metreden düştü. Görüntülere yapılan yorumlar aileyi çok yıpratmış. Acılı eş, “Kızlarım izledikçe çığlık atıyorlardı, şimdi içlerine kapandılar” dedi. Kaleden düşen kızı ise "Babamın görüntüleriyle gırgır geçtiler. Düşüncesiz insanların yorumlarına tek tek bakıp mesaj attım. ‘Neden böyle yapıyorsunuz?’ dedim, hiçbirinden cevap gelmedi.” dedi. Ayrıca Halil Dağ'ın düşme anını çeken yakın arkadaşının taziyenin ikinci gününde acılı eşten 35 bin liralık borcu istediği de ortaya çıktı.

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Şanlıurfa Kalesi'nden düşen Halil Dağ'ın kızı
Şanlıurfa Kalesi'nden düşen Halil Dağ'ın kızı

Halil Dağ 38 yaşında, 8 çocuk sahibiydi. 1 Ocak tarihinde, doğum gününde arkadaşlarına poz verirken, hayrete düşüren ölümüyle tanıdık onu. Urfa Kalesi’nden atladığı sırada 2 minarenin arasında poz vermek isterken 26 metrelik uçurumdan düşüp hayatını kaybeden Dağ’ın trajik ölümü, sosyal medyaya bakışımızı sorgulamamıza da neden oldu. Kimilerinin gülüp geçerek izlediği görüntülerden sonra Dağ Ailesi için geriye koca bir enkaz kaldı.

Habertürk'ün haberine göre kazanın ardından; Dağ’ın kızlarından 16 yaşındaki S. ile ablası A., olaydan aylar sonra Urfa Kalesi’ne gitti. Abla A. “Intihar etmek istedim” dedi, S. ise kaleye tırmanırken, yükseklik korkusu olduğundan gözünü kapattığı sırada kendini 5 metrelik yükseklikten aşağıda buldu. Genç kız, babasını kaybettiği yere gittiğinde canına mı kıymak istedi yoksa ailesinin anlattığı gibi takılıp düştü mü, hâlâ bilinmiyor.

Videoyu çeken arkadaşı taziyede borcunu istedi

Halil Dağ’ın ölüm şekli kadar sosyal medyadaki alaycı ifadelerin de bir o kadar yıktığı Dağ Ailesi’nin, ismini paylaşmamızı istemediği annesi karşıladı bizi. Eşinin şok ölümüyle birlikte 450 bin TL’lik ev borcuyla karşıya karşıya kaldıklarını, sosyal medyadaki yorumlara da ölüm acısı kadar üzüldüklerini söyleyen anne K. Dağ, “Kalede önlem alınsın” diyor. Anne, eşinin ölümünden sonra borçluların kapıya dayanmasına da şu şekilde isyan ediyor: “Kaleye çıktığı iki arkadaşıyla çok yakındı. Halil’in videosunu çeken arkadaşı, taziyenin ikinci günü evimize gelip 35 bin liralık borcunu istedi. 3 aydır ev kredimizi ödeyemedik.”

K. Dağ, olay gününü ise şöyle anlatıyor: “Eşimin doğum günüydü, un helvasını çok severdi. Akşam sürpriz yapacaktık. Arkadaşları kaleye çağırmış. 2 minarenin arasında atladığı sırada fotoğrafı olsun istemiş. Kızlarım izledikçe çığlık atıyorlarda, şimdi içlerine kapandılar.”

Başkandan destek sözü

Ailenin maddi-manevi zararlarını biraz olsun karşılamak adına kapısını çaldığımız Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, aileye psikolojik desteğin yanı sıra çocukların servis ücretlerini karşılayacakları sözünü verdi. Ekinci, olay yerindeki güvenlik önlemleri ihmali iddiasıyla ilgili ise kurul kararları olmadan değişiklik yapılamadığını söyledi. Halil Dağ’ın ölüme gittiği Urfa Kalesi olaydan sonra ince bir tel örgüyle örülmüş de olsa kalenin içine girmek hiç de zor değil.

"Babamın görüntüleriyle gırgır geçtiler"

Sağlık lisesi mezunu 19 yaşındaki A. Dağ, sosyal medyadaki yorumlar sonrası kardeşleri ve kendisinin içlerine kapandıklarını anlattı: “Taziyenin ikinci günü babamın düştüğü yere gittim. Kaleye çıkmadım ama o düşme anının videosu aklıma geldiğinde bittim, ben de atlamak istedim. Oraya gelen kuzenim sayesinde vazgeçtim. Babamın görüntüleriyle gırgır geçtiler. Düşüncesiz insanların yorumlarına tek tek bakıp mesaj attım. ‘Neden böyle yapıyorsunuz?’ dedim, hiçbirinden cevap gelmedi.” Geçen hafta babasının öldüğü yerde düşerek yaralanan 16 yaşındaki kızı S. Dağ ile konuşmak ise kolay olmadı. Yaşadığı travma nedeniyle içine kapanan S., amcası Mehmet Dağ’ın ricasıyla yaptığı görüşmede “Bir daha böyle bir şeyi yapmamak konusunda kendime söz veremiyorum. Artık uyuyamıyorum. Telefonumda fotoğrafları ve videosu duruyor. Çok izledim ama artık bakamıyorum” dedi.

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Arkadaşının uçurumdan düşme anını videoya böyle kaydetti
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Arkadaşının uçurumdan düşme anını videoya böyle kaydetti
Doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa kalesine çıkıp fotoğraf çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ'ın düşme anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Kayanın üzerinden yere atlamak isteyen Dağ'ın, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten düştüğü görülüyor. O anları ise bir arkadaşı saniye saniye cep telefonuyla kaydetti.
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