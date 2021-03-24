Gündem Türklerin Anadoludaki ilk camisi Melikşahın emaneti Ebul Manuçehrde yeniden ezan sesi yükselecek
KARS

Türklerin Anadolu'daki ilk camisi: Melikşah'ın emaneti Ebu'l Manuçehr'de yeniden ezan sesi yükselecek

Kars'taki Ani Ören Yeri'nde, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle 1072-1092'de Anadolu'da yapılan ilk camii olan Ebu'l Manuçehr Cami'nin bu yıl ibadete açılması hedefleniyor.

Haber Merkezi AA
Türklerin Anadoludaki ilk camisi: Melikşahın emaneti Ebul Manuçehrde yeniden ezan sesi yükselecek
Caminin büyük bölümü bir süre önce restore edilmişti.

Kars'taki Ani Ören Yeri'nde bulunan, Türklerin Anadolu'da yaptığı ilk cami Ebu'l Manuçehr'in bu yıl yeniden ibadete açılması planlanıyor.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, bir kafede buluştuğu gazetecilere, bölgede yapılması planlanan projeleri tanıttı.

Birçok tarihi yapının bulunduğu Haydar Aliyev Caddesi'ni iyileştirme yaparak turizme kazandıracaklarını belirten Taşdemir, "Caddenin kaldırımından ışıklandırılmasına, yolundan bina cephesine kadar tamamını yeniliyoruz. Turistik bir cadde olacak. Yaklaşık 60 milyonluk bir proje" ifadelerini kullandı.

Taşdemir, büyük kısmı restore edilen Ebu'l Manuçehr Camisi'nde yapılacak düzenlemelerle ilgili ihaleye çıktıklarını belirterek, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Ani Ören Yeri'nde, Türklerin Anadolu'da yaptığı ilk cami Ebu'l Manuçehr Camisi'ni inşallah ibadete açacağız. 5 vakit ezanımız orada okunacak, orada namaz kılınabilecek" diye konuştu.

ÜÇ SAHANLI PLANA SAHİP

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle Ebu'l Manuçehr tarafından 1072-1092'de yapılan cami, derinlemesine 3 sahanlı plana sahip.

Sahanların üzerini örten ve her biri farklı taş işçiliğiyle süslenen tonozlarıyla dikkati çeken yapı, kuzeybatı köşesinde yükselen minaresiyle kare kaideli, sekizgen gövdeli ve tek şerefeli camiler arasında yer alıyor.

Gövdesinde kufi hatlı "bismillah" yazısı yer alan caminin büyük bölümü bir süre önce restore edilmişti. Diğer bölümlerinde çeşitli düzenlemeler yapılması planlanan caminin bu yıl ibadete açılması hedefleniyor.

Fransa'da cami inşaatına belediye desteği ülkeyi karıştırdı: İtirazı olan kanunları değiştirsin
DÜNYA
Fransa'da cami inşaatına belediye desteği ülkeyi karıştırdı: İtirazı olan kanunları değiştirsin

Camide dünyaya gelen 4 yavru kediye cemaat sahip çıktı: Büyüyene kadar kalacaklar
HAYAT
Camide dünyaya gelen 4 yavru kediye cemaat sahip çıktı: Büyüyene kadar kalacaklar

Taksim Camii’nin yüzde 99’u tamam
GÜNDEM
Taksim Camii’nin yüzde 99’u tamam
Abone Ol Google News
Şenol Güneşin 11inde sürpriz

Şenol Güneş'in 11'inde sürpriz

Milli Takımımız Dünya Kupası Elemeleri maçında Hollanda ile karşılaşıyor.
Şöhretin bedeli

Şöhretin bedeli

Karahan Çantay'ın trajedisi şöhretin zehrine acı bir örnek.
HDP ile ittifak sorusuna CHPli Özelden yanıt: Herhangi bir ittifaka mecbur bir parti değiliz

​MHP lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı.

​Papa'dan kardinallerin maaşlarından kesinti talimatı.
Metruk bina kalmıyor

Metruk bina kalmıyor

​Yıldırım Belediyesi tehlikeli yerlerin yıkımına devam ediyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür konuşması yapıyor.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile konuşmasından bahsetti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile yükselişe geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.