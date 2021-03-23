Dünya Fransada cami inşaatına belediye desteği ülkeyi karıştırdı İtirazı olan kanunları değiştirsin
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Fransa'da cami inşaatına belediye desteği ülkeyi karıştırdı: İtirazı olan kanunları değiştirsin

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Strasbourg şehrinde inşası süren Eyüp Sultan Camii için belediyenin 2,6 milyon euro destek vermesini sert sözlerle eleştirdi. Bakan, kararın iptali için valiliğe emir verdi. Darmian'ın açıklamalarına tepki gösteren Strasbourg Belediye Başkanı ise, "Bakanın itirazı varsa kanunları değiştirsin" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Fransada cami inşaatına belediye desteği ülkeyi karıştırdı: İtirazı olan kanunları değiştirsin
Strasbourg'da inşa edilecek Eyüp Sultan Camii'nin tasarımı.

Fransa'nın Strasbourg şehrinde yapımı süren Eyüp Sultan Camii'nin inşaatı hükümet ile belediye başkanı arasında sert tartışmalara neden oldu.

Strasbourg Belediyesi, 50 binden fazla Müslümanın yaşamını sürdürdüğü kentte yapılacak ibadethane için 2,6 milyon euro'luk bir destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Söz konusu açıklamanın ardından Fransa İçişleri Bakanı Darmain, Twitter hesabından söz konusu kararı sert sözlerle eleştirdi.

Cami inşanın durdurulması için talimat

Vatandaşlara seslenen Darmain, "Acilen gözünüzü açın. Ayrımcılık yasası bir an önce çıkmalı" diyerek gözdağı verdi.

Fransız İçişleri Bakanı, kararın iptali için valiliğe emir verdiğini duyurdu.

"Bakanın itirazı varsa kanunları değiştirsin"

Tüm bu gelişmeler üzerine açıklamada bulunan Strasbourg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian, "Sayın Darmian'ın normal yollar varken paylaşım yaparak tepki göstermesine şaşırdım. Kanunlara göre ibadethanelerin inşasında yüzde 10 oranında destek veriliyor. Daha önce de verildi." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı, kanunları uyguladıklarını ifade ederek, "Sayın Darmian'ın itirazı varsa kanunları değiştirsin" dedi.

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