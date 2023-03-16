Üç bakan sel bölgesi Şanlıurfa'da: Yılık yağış miktarının neredeyse 3'te biri 3 günde toprakla buluştu

Bakan Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamalarda bulundu.

Deprem felaketiyle canhıraş şekilde olağanüstü bir gayretle çalışırken Şanlıurfa'da ve çevre illerde yaşanan sel felaketinin herkesi derinden üzdüğünü dile getiren Nebati, ilk günden itibaren bakanların ve kamu görevlilerinin oldukça yoğun bir çaba gösterdiklerini söyledi.





#CANLI İçişleri Bakanı Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Şanlıurfa AFAD’da açıklamalarda bulunuyor.https://t.co/0Snu3evPiw — Yeni Şafak (@yenisafak) March 16, 2023

Her geçen saatin bir öncekinden çok daha olumlu bir seyir gösterdiğine dikkati çeken Nebati, şehir içi ve dışından gelen makineler, araçlar, askerler ve AFAD'ın yanı sıra kamu personeli ile vatandaşların tam bir organizasyon içerisinde olağanüstü bir gayret gösterdiklerini bildirdi.

Bakan Nebati, hasar tespitlerinin de yapılması gerektiğinin altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:





"Dün erken saatlerde başlayarak bugün yoğunlaşan ve defterdarlığımızca, Bakanlığın da işbirliği yaparak oluşturduğumuz 20 ekip ile hasar tespitlerini yapmaya başladık. Şu ana kadar 258 araç, 252 konut ve 43 iş yerinin hasar tespit çalışmaları yapıldı. Toplamda 608 tutanak ile durum tespit edilmiş durumda. Ağırlıklı olarak merkezdeki mahallelerimizin yanında şehrin çeperinde yer alan diğer mahallelerdeki çalışmalar da çok hızlı bir şekilde yerine getiriliyor."

Bakanlık olarak üzerlerine düşen sorumluluğu hızlı bir şekilde yerine getirmeye gayret ettiklerini belirten Nebati, şu ifadeleri kullandı:





"Bu sel felaketi inşallah son olsun. Olağanüstü yaşanan, gerek depremle gerek selle yaşanan bu durumun bir an önce bitmesi ve hayatımızın normalleşmesi tek temennimizdir. Bakanlarımıza şehrin ev sahibi olarak teşekkür ediyorum. Geldikleri andan itibaren bakanlarımız sokaktan çıkmadılar, organizasyon yaptılar. Gerek bakan yardımcılarımız gerek Vali'miz ve Belediye Başkanı'mız yardımcılarıyla beraber sahadan hiç ayrılmadılar. Hemen hemen her vatandaşımıza ulaşmış, en hızlı bir şekilde de kendilerine göstereceğimiz imkanları arz etmiş durumdayız. Başta yoğun bakımda yatan 4 kardeşimize ve yaralılarımıza acil şifalar ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

Şanlıurfa GAMER'de açıklamalarda bulunan Soylu, selden etkilenen bölgelerle ilgili bilgi verdi. Adıyaman'da 2 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Soylu, 2 kişiyi de arama kurtarma çalışmalarının 500 kişilik ekip ve 125 araçla sürdüğünü belirtti.

Soylu: Şanlıurfa'da 3, Adıyaman'da 2 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Soylu, Şanlıurfa'da 13 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirerek "Selde 15 vatandaşımızı kaybettik. Şanlıurfa'da 3, Adıyaman'da 2 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yani 5 vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'da şu anda yoğun bakımda 4, serviste 6, acil serviste de 4 vatandaşımız var. Toplam 60 vatandaşımız gelmişti, diğerleri taburcu edildi. Şu ana kadar arkadaşlarımızın tespit ettiği; 2 bine yakın ev ve iş yeri; bunlar zemin ve bodrum kat olmak suretiyle eşyaları, iş yerindeki malları hasara uğramış durumdadır. Bunlarla ilgili hasar tespitleri, gerek Defterdarlığımız gerek Aile ve Sosyal Hizmetler kanalıyla kaymakamlıklarımız ve valiliklerimizin koordinasyonunda sürdürülmektedir." diye konuştu.

Dünden beri sahada olduklarını hem çalışmaları değerlendirdiklerini hem koordine ettiklerini hem de eksikleri gördüklerini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 7 bin 585 personel, 1485 araçla selin vermiş olduğu tahribatı ortadan kaldırabilmek, vatandaşlarımızı olağan yaşantısıyla tekrar buluşturabilmek için çaba sarf ediyoruz. Gerek Jandarma komandodan gerekse Türk Silahlı Kuvvetlerinden getirdiğimiz arkadaşlarımız, burada belediyelerimizin çalışanları, hep birlikte bir gayreti ortaya koyuyoruz. İnşallah yakın zamanda selin oluşturduğu tahribatı normal hayata döndürmek üzere çalışmalarımızı sonlandıracağız. Vatandaşımızın hasarları tespit ediliyor. Evlerle ilgili ödemeleri arkadaşlarımız hazırlıyorlar. İnşallah onlarla ilgili ilk bir adım atılacak."

Soylu, şehrin suyuyla ilgili bir sorun oluştuğunu ifade ederek "Değerlendirmeler sonucu, özellikle Fırat'tan gelen suyun yoğun çamurlu bir şekilde akması üzerine şehre suyu kıstılar. Şehre gelebilecek bu suyun da normal akışını sağlayabilmek, aynı zamanda ilgili istasyonlara gelip orada şehre verilebilecek hale gelmesini temin edebilmek için de çalışmaları sürdürüyorlar." dedi.

Bölgede çalışmaları yerinde takip ettiklerini vurgulayan Soylu, tüm ekip arkadaşlarıyla sahada olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Abide Kavşağı'nın alt kısımda kendiliğinden oluşan bir su birikintisi yok"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de medyada, Abide Kavşağı'nın alt kısmının yeni yapılmış bir yer olarak gösterildiğine işaret ederek yapının 2012 yılında inşa edildiğini söyledi.

Cavsak Deresi'nin taşması nedeniyle Abide Kavşağı'nda su birikintisi oluştuğunu aktaran Beyazgül, "Abide Kavşağı'nın alt kısımda kendiliğinden oluşan bir su birikintisi yok. Askeriyeden gelen Cavsak Deresi patlamış, onun için de önlem alınması gerekiyor tabii ki. Onun da çalışmalarını yapacağız." dedi.

Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Bakan Kirişci, Türkiye'de kuraklığın konuşulduğu ve bundan dolayı Şanlıurfa'daki tarımsal üretim alanlarına su verdikleri bir dönemde, 3 günlük yoğun yağışların etkili olduğuna dikkati çekti.

Kirişçi: Yılık yağış miktarının neredeyse 3'te biri 3 günde toprakla buluştu

Şanlıurfa'nın 460 kilogramlık yılık yağış miktarının neredeyse 3'te 1'inin 3 gün içinde toprakla buluştuğunu vurgulayan Kirişci, "Bu da 138 kilograma tekabül ediyor. Dün bırakan 129 kilogram idi. Bundan dolayı oluşan etkileri hafifletmek için büyük çaba içindeyiz." diye konuştu.





Kirişci, devletin insan kaynağı, araç, gereç, makine, alet ve ekipman gibi bütün imkanlarının seferber edildiğinin altını çizerek, Bakanlık olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) kendi makinelerini de devreye aldıklarını bildirdi.





DSİ'nin, 51'i ağır iş makinesi olmak üzere, toplam 80 makine ve ekipman ve 225 personelle çalışmalara destek verdiğini anlatan Kirişci, "OGM ise 40 arazöz ve 120 personelle hayatı normalleştirme çabasına destek oluyor. Adıyaman'da ise deprem ve sel felaketinde DSİ bünyesindeki 67'si ağır iş makinesi 108 makine ekipman ve 180 personelle müdahaleyi sürdürüyoruz. OGM'nin ise orada 300 aracı ve 1300 personeli var." ifadesini kullandı.





Atatürk Barajı'na 300 milyon metreküp ilave su





Kirişci, Atatürk Barajı'nda 300 milyon metreküp ilave su depolama şansı sunmasının yağışların tek iyi yanı olduğunu belirterek, bunun da yaklaşık 300 bin dekarlık alanın sulanması için ihtiyaç duyulan miktara karşılık geldiğini kaydetti.





Bir taraftan taşkının olumsuz etkileri konuşulurken, diğer yandan yağışların, su stresi altındaki Türkiye'de bu konudaki ihtiyacın karşılanması açısından artılar getirdiğine dikkati çeken Kirişci, "13 ilçemizde tarımsal üretimle ilgili yağışların getirdiği olumsuzlukların tespiti çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Bazı yörelerde seralarda, bazılarında ise hububatla ilgili kayıplarımız var. Ama bunlara ilişkin kati rakamları yağış durduktan ve su biraz çekildikten sonra paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.





Kirişci, DSİ'nin, 7 gün 24 saat esasına uygun şekilde, derelerin tıkanmadan akışı sürdürmesi için dikkatli bir şekilde çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.





Balıklıgöl için Bakanlığın 2 birimi görevlendirildi





İhtiyaç duyulan bütün alanlarda destek olmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:





"Balıklıgöl muhitindeki balıklarla ilgili hepimizin çevre duyarlılığı ve hassasiyeti var. Buna ilişkin olarak Bakanlığımızın Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar birimlerini talimatlandırdık. Herhangi bir şekilde bu sistem içerisinde hayatını sürdüren canlıların yaşamını sürdürecek çalışmalar yürütülecek. Dünle bugün arasında olumlu gelişme var. Bu, vatandaşların davranışına da yansıdı. Elbette kolay değil. Elde kullanacakları hiçbir şeyin kalmadığı sel ve taşkın hadisesinde bizim devlet olarak, hükümet olarak atacağımız adımlar onların yarasına merhem olacaktır."







