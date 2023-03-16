Deprem bölgesini sel vurdu: Altı aylık yağış iki günde yağdı

Şanlıurfa ve Adıyaman’ı etkisi altına alan sağanak, sele neden oldu. Önceki akşam başlayan şiddetli yağış nedeniyle iki kentte 14 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile kent merkezinde su taşkınları meydana geldi. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Binalar birinci kata katar su ve çamura saplandı. Ekipler, evlerinde mahsur kalanları merdiven uzatarak tahliye etti. Ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisini su bastı, hastalar üst katlara taşındı. Kentte eğitime 1 gün ara verildi.

Şanlıurfa.

ALT GEÇİTTE CAN PAZARI

Bozova ve Hilvan’ı bağlayan yolda sel nedeniyle çökmeler yaşandı. Kontrolden çıkan TIR devrilerek suda kayboldu. Aşırı yağış nedeniyle kent merkezindeki Abide Köprülü Kavşağı nehre döndü. Can pazarının yaşandığı kavşakta alt geçitte 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Tandoğan Mahallesi’ndeki Yavuzlar Apartmanı’nın bodrum katını su bastı. 5 kişilik Suriyeli aile öldü. Kentte yaralanan 26 kişinin tedavilerine ise hastanelerde devam ediliyor.

Şanlıurfa’da bodrum kattaki bu evde 5 kişi öldü.

Şanlıurfa’da ölen 11 kişinin kimlikleri şöyle: Kibar Polat, Naile Polat, Emine Başbuğ, Muhammed Sabuncu, Ömer Faruk Bayaslan, Halil Çoban, Beyem El Derviş, Futeyim El Şahir, Zehra El Beyt, Teybe El Derviş, Halit El Derviş.

ÇADIRLARI SU BASTI

Selin vurduğu Adıyaman’da da depremzedelerin yaşadığı çadır kentleri su bastı. Bölgedeki vatandaşlar KYK yurtlarına yerleştirildi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı araçlar suda mahsur kaldı. Sincik ilçesine bağlı Subaşı ile Taşkale köyü arasında bulunan ilçenin tek bağlantı köprüsü derenin taşmasıyla göçtü. Köprü trafiğe kapandı. Adıyaman-Çelikhan karayolu üzerinde bulunan Bulam-2 köprüsü de çöktü, yol ulaşıma kapandı. Çelikhan’da şiddetli sağanak sonrası oluşan heyelan nedeniyle bir otomobil ve iş makinası toprak altında kaldı.

Adıyaman’da selin şiddeti böyle görüntülendi.

KONTEYNER SÜRÜKLENDİ

Tut ilçesinde vatandaşların kendi imkanlarıyla evin bahçesine yerleştirdiği konteyner, derenin taşmasıyla sele kapıldı. Konteynerde kalan Selma Sarıkaya’nın cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi ise kayboldu. Daha sonra aranan 3 kişiden 1’inin daha cansız bedenine dere kenarındaki balçık alanda ulaşıldı. Kayıp olarak aranan 1 kişi de yaralı bulundu. Tut’taki kayıp son kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Tut’ta incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa’da 12, Adıyaman’da 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Soylu daha sonra da Şanlıurfa’ya geçti.

Bölgede etkili olan rüzgar ve pistlerdeki buzlanma hava trafiğini olumsuz etkiledi. Şanlıurfa ve Adıyaman’a iniş yapamayan uçaklar başka illere yönlendirildi.

Mehmetçik’ten köprü

Şanlıurfa’da sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanların tahliyesi için Mehmetçik köprü kurdu. 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda görevli askerler, Eyyübiye’de yaya geçiş köprüsü kurdu. Evlerinde mahsur kalanlar jandarma ve polis arama kurtarma, itfaiye ve sivil savunma ekiplerince botlarla güvenli noktalara ulaştırıldı. TSK da kargo uçağıyla Şanlıurfa’ya 50 personel sevk etti.

Balıklıgöl çamur doldu

Şanlıurfa’nın simgesi Balıklıgöl, aşırı yağışların ardından taştı. Sel suları nedeniyle Balıklıgöl çamurla kaplandı. Menfez ve tahliye kanallarının tıkanması nedeniyle su seviyesi yükselen Balıklıgöl’deki balıklardan bazıları öldü. Suların çekildiği kısımlarda ise moloz ve çamur yığınları kaldı. Tahliye çalışmalarından sonra yerleşkedeki sular çekildi, göldeki su seviyesi normale döndü.

Çadırların yeri değiştirildi

Şiddetli sağanak Diyarbakır ve Mardin’de de etkili oldu. Diyarbakır-Silvan Karayolu Dicle Nehri kıyısında 136 dönüm alan üzerine kurulan, 1950 çadırın bulunduğu ve 3 bini aşkın depremzedenin barındığı çadır kentte su birikintileri oluştu. Olası su baskınına karşı 100’e yakın çadırın yeri değiştirildi. Ergani’de de sağanak nedeniyle vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Mardin’de 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Baskın sonucu 8 kırsal mahalle ile yerleşim biriminin yolu zarar gördü.

İki günde altı aylık yağış

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentin son yılların en yoğun yağışını aldığını söyledi: “Metrekareye düşen yağmur bugün 200 kilograma yaklaştı. Şanlıurfa’ya yıllık 450 kilogram yağış düşüyor. Bu miktarın yarısını neredeyse 2 günde aldı.”

Yeni sağanak uyarısı

Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların bugün de etkili olacağı duyuruldu. AFAD’dan yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için iletilen “turuncu yağış” uyarısının devam ettiği belirtildi. Meteoroloji de deprem bölgesindeki illerde yarın ve cumartesi günü kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Yola kayalar düştü

Elazığ, Tunceli ve Malatya’daki kuvvetli yağışlar, bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Tunceli merkez ve ilçelerde kuvvetli sağanak, Pülümür ve Ovacık’ta da kar yağışı etkili oldu. Sağanak nedeniyle kara yollarındaki menfezlerde taşmalar meydana geldi. Bazı yollara yamaçlardan büyük kaya parçaları düştü.

Elazığ ’da bazı cadde ve alt geçitlerde su baskını yaşandı. Göle dönen yollarda bazı araçlar mahsur kaldı. Alacakaya ilçesindeki Sori Şelalesi taştı.

Malatya ’da Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Kale ve Pütürge ilçeleri ile kent merkezinde sağanak, kısmen sele dönüştü. Depremzede-lerin kaldığı bazı çadırlarla ev ve iş yerlerini su bastı. Ekili tarım arazileri de sular altında kaldı.











