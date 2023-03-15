Şanlıurfa'daki sel felaketinde araçlar böyle sürüklendi

Şanlıurfa
Şanlıurfa
’da kuvvetli yağış merkez ilçelerde sele neden oldu.
Birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, araçlar da sel sularıyla beraber sürüklendi.
Yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı.
"Ya Rabbi sen merhamet et"
"Ya Rabbi sen merhamet et"
Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Yollardaki araçlar sürüklendi.
O anları kayıt altına alan vatandaş,
“Ya Rabbi sen merhamet et”
diye dua etti.
#Şanlıurfa
#Adıyaman
#Sel
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