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Şanlıurfa'daki sel felaketinde araçlar böyle sürüklendi

Sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa'da sokak ve caddeler sular altında kalırken çok sayıda ev ve işyerini su bastı, araçlar sel sularında kilometrelerce sürüklendi. O anlar kayda alan bir vatandaş "Ya Rabbi sen merhamet et" diye dua etti.

10:48 . 15/03/2023 Çarşamba
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Şanlıurfa

Şanlıurfa

Şanlıurfa
’da kuvvetli yağış merkez ilçelerde sele neden oldu.

Birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, araçlar da sel sularıyla beraber sürüklendi.

Yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı.



"Ya Rabbi sen merhamet et"

Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Yollardaki araçlar sürüklendi.

O anları kayıt altına alan vatandaş,
“Ya Rabbi sen merhamet et”
diye dua etti.



#Şanlıurfa
#Adıyaman
#Sel
25 dakika önce
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Şanlıurfa'daki sel felaketinde araçlar böyle sürüklendi
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