Şanlıurfa'daki sel felaketinde araçlar böyle sürüklendi

Şanlıurfa'yı şiddetli yağışlar vurdu. Bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Yollardaki araçlar sürüklendi. O anları kayıt altına alan vatandaş, “Ya Rabbi sen merhamet et” diye bağırdı.