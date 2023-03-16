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Şanlıurfa'ya 6 aylık yağış bir günde düştü: Sel felaketinde can kaybı artıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya şimdi de sel felaketini yaşıyor. Şanlıurfa'daki Abide Kavşağı'nda sabah saatlerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Altı aylık yağışın bir günde düştüğü Şanlıurfa'da 13, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti, beş kişi ise aranıyor. Yüzlerce ev ve çadır kent sular altında kaldı.

09:40 . 16/03/2023 Perşembe
DHA
Selin etkili olduğu Şanlıurfa'da suyla dolan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde arama kurtarma çalışması sürüyor.

Selin etkili olduğu Şanlıurfa'da suyla dolan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde arama kurtarma çalışması sürüyor.

Şanlıurfa’da dün başlayan sağanak yağış nedeniyle hastane, ev, iş yeri, cadde, sokak ve köprüler sel sularına teslim oldu. Haliliye ilçesinde bulunan Abide Köprülü Kavşağı alt geçidi de sele teslim olan noktalardan biri oldu. Çok sayıda aracın sürücüsü ve yolcusuyla birlikte mahsur kaldığı köprülü kavşakta arama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ekipler, bir yandan araçları iş makineleri ile su altından çıkarırken bir yandan da ellerindeki çubuklarla kayıp bir kişinin bulunması için çalışma yürütüyor.

Sabah 09.30 saatlerinde Abide Kavşağı'nda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada, Adıyaman ve Şanlıurfa’daki sel felaketi ile ilgili 2 ilde toplamda ölü sayısının 14 olduğunu ve 5 kişinin arandığını ifade etmişti.

'6 ayda düşen 200 kilogram yağış bir günde düştü'

Yaşanan afete ilişkin açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Can kaybının artması konusunda endişe duyuyoruz. Birçok noktada polis dalgıçlarımız ve ekiplerimiz müdahale ediyor. Can kaybının artmamasını temenni ediyoruz. Metrekareye düşen yağmur bugün 200 kilograma yaklaştı. Mart ayında Şanlıurfa’ya metrekareye düşün yağmur 56-57 kilogram. Yıllık ise 450 kilogram yağış düşüyor. Şanlıurfa, Türkiye’nin en az yağış alan bölgelerindendir. Bu miktarın yarısını neredeyse 2 günde almış alıyoruz" dedi.


#Şanlıurfa
#Abide Kavşağı
#sel
#ölü sayısı
1 saat önce
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