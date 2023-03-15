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Sel suları Şanlıurfa'da yolu yuttu

Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkım yaşattığı Şanlıurfa'yı bu kez sağanak yağış vurdu. Şehirde yaşanan sel nedeniyle Hilvan-Bozova karayolu üzerindeki köprü çöktü.

14:50 . 15/03/2023 Çarşamba
IHA
Yol, çökmeler nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yol, çökmeler nedeniyle ulaşıma kapandı.

Şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ilçesinde sel ve su baskını etkili oluyor. İlçedeki Yalıntaş deresinin taşması sonucu ilçeyi Hilvan'a bağlayan kara yolu su altında kaldı. Yol, çökmeler nedeniyle ulaşıma kapandı.

Şanlıurfa’nın Hilvan ve Bozova ilçelerini birbirini bağlayan ve Ördek köyü mevkisinden geçen dere taşınca sular karayolunu yuttu.

Sel suları nedeniyle kağıt gibi parçalanan karayolunun kopan parçası saniyeler içerisinde suların içeresinde kalarak gözden kayboldu.


#Şanlıurfa
#Sel
#Hİlvan
1 saat önce
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Sel suları Şanlıurfa'da yolu yuttu
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