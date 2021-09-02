Üç kızını öldüren şahıs cezaevinde intihara teşebbüs etti Trabzon'un Of ilçesinde üç çocuğunu öldüren ve cezaevine gönderilen imam Emre Göktaş, hücresinde bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi 02 Eylül 2021, 19:23 Son Güncelleme: 02 Eylül 2021, 19:37 İHA