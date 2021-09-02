Gündem Üç kızını öldüren şahıs cezaevinde intihara teşebbüs etti
TRABZON

Üç kızını öldüren şahıs cezaevinde intihara teşebbüs etti

Trabzon'un Of ilçesinde üç çocuğunu öldüren ve cezaevine gönderilen imam Emre Göktaş, hücresinde bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Üç kızını öldüren şahıs cezaevinde intihara teşebbüs etti
Emre Göktaş ve katlettiği çocukları

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Uluağaç köyündeki imam olarak görev yapan Emre Göktaş'ın (36), geçtiğimiz Salı günü kızları Yaren (11), Hiranur (8) ve Elif Göktaş'ı (5) dere yatağına götürerek silahla öldürmüştü.

Göktaş,dün Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bahçecik E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Bileklerini keserek intihar etmek istedi

Cezaevinde tek hücrede kalan Göktaş, bir saat önce bileklerini keserek intihar etmek istedi.

Cezaevi yönetimi tarafından çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edilen Emre Göktaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trabzon'da vahşet: Dere kenarına götürdüğü üç küçük kızını katletti
GÜNDEM
Trabzon'da vahşet: Dere kenarına götürdüğü üç küçük kızını katletti
Abone Ol Google News
İmara özel mahkeme

İmara özel mahkeme

​Yargıda yeni dönem hedefleri belli oldu.
Akıncının sırrı

Akıncı'nın sırrı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla uçacak.
Bu gidişle yine kapanırız

Aşıya güvenin artması rehaveti beraberinde getirdi.

​Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Yeni Şafak'a konuştu.

​Dün nasılsa bugün de öyle.

​Ne varlığı ne yokluğu belli.

​HDP'ye savunma için 60 gün ek süre.

​Sadece Akıncı'yı değil darbeyi yönettiler.

​Faiz bu kez bankaları vurdu.

​OHAL ilan edilen kentte 250 bin eve elektrik verilemiyor.

​Sosyal medyayı kullanıyorsak 'sosyal medya ahlakı'na da uymamız gerekiyor.
Şimdi yurt dışına açılıyor

Şimdi yurt dışına açılıyor

​Hastalığına şifayı onda buldu üretimine başladı.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteorolojiden Batı Karadeniz'e uyarı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.