Gündem Trabzonda vahşet Dere kenarına götürdüğü üç küçük kızını katletti
TRABZON

Trabzon'da vahşet: Dere kenarına götürdüğü üç küçük kızını katletti

Trabzon'un Of ilçesinde eşinden dört aydır ayrı yaşayan Emre Göktaş isimli imam, üç küçük kızını silahla vurarak öldürdü. Göktaş olay sonrası jandarma ekiplerine teslim olurken, yaşları beş, sekiz ve on bir olan kızların cansız bedenleri Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Trabzonda vahşet: Dere kenarına götürdüğü üç küçük kızını katletti
Emre Göktaş ve katlettiği kızları

Alınan bilgiye göre, imam Emre Göktaş (36) 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darp etti.

Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını bugün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi’ndeki evine getirdi.

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Dere kenarına götürüp kafalarına birer kurşun sıktı

Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş’ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü.

DHA

Emre Göktaş olay sonrası jandarma ekiplerine teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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