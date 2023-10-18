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Ulusal Yas kararı sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığından anlamlı hamle: Etkinlikler üç günlüğüne durduruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki hastanede bulunan sivillere yönelik düzenlediği saldırı nedeniyle ilan edilecek üç günlük Ulusal Yas süresince Bakanlığa bağlı etkinliklerin durdurulduğunu açıkladı.

22:52 . 18/10/2023 Çarşamba
DHA
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından planlanan etkinlikler durduruldu.


Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastanede bulunan sivillere yönelik düzenlediği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilecek 3 günlük Ulusal Yas süresince, Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzce planlanan etkinliklerimiz durdurulmuştur" denildi.


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#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Devlet Tiyatroları
#Devlet Opera ve Balesi
#Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
#Etkinlik
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