Ulusal Yas kararı sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığından anlamlı hamle: Etkinlikler üç günlüğüne durduruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından planlanan etkinlikler durduruldu.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastanede bulunan sivillere yönelik düzenlediği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilecek 3 günlük Ulusal Yas süresince, Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzce planlanan etkinliklerimiz durdurulmuştur" denildi.