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Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor

Bebek katili terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda 11. gün geride kaldı. Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı her geçen saniye artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün içinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise bugün İsrail’e gitmesi bekleniyor. Öte yandan yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.

Lokman Özdemir
09:04 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gazze'de siviller acımasızca katlediliyor.

Gazze'de siviller acımasızca katlediliyor.

İşgalci İsrail dünyada eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza atarak dün akşam Gazze'deki Baptist Hastanesi’ni (Al Ahli Arab Hastanesi) bombaladı.


Alçak saldırılarda 1000'den fazla sivilin hayatını kaybettiği yüzlercesinin de yaralandığı bilgisi verildi.


Alçak saldırılara tüm dünyadan tepkiler yağarken İslam ülkelerinde de on binler meydanlara ve İsrail büyükelçiliklerine akarak İsrail terörünü protesto etti.


Terör devleti İsrail tarafından konu ile ilgili itiraf gibi bir paylaşım gelirken, ABD'li vekiller ateşkes çağrısında bulundu.



Gazze'de yaşananlar saat saat şu şekilde:

08.56:
Gazze’de Filistinli Sağlık Bakanı Dr Eşref El-Kudra, hastanedeki durumu "emsalsiz ve tarif edilemez" olarak nitelendirdi. Facebook hesabından bir paylaşım yapan Bakan El-Kudra, "Doktorlar yerde ve koridorlarda ameliyatlar yapıyor ve bunların bazıları anestezisiz yapılıyor." dedi. Pek çok insanın hala ameliyat beklediğini belirten bakan, sağlık ekiplerinin yoğun bakımdaki insanların hayatlarını kurtarmaya çalıştığını söyledi. Bakan, çok sayıda çocuk ve kadının uzuvlarını kaybettiğini de sözlerine ekledi.

08.42:
Arap Birliği, İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği bombalı saldırı nedeniyle bayrağın yarıya indirilerek 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Öte yandan Hastane saldırısına ilişkin El Ezher Kurumu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arap ve İslam ümmetinin ABD-Avrupa'ya olan itimadını gözden geçirmesi gerekiyor" ifadesini kullandı. "İslam aleminin vicdanını, duygularını ve hissini kaybetmiş bir düşmanla (İsrail) karşı karşıya kalan Filistin'in ve mazlum halkının arkasında durması" gerektiği belirtilen açıklamada, "Allah masum şehitlerimize rahmet eylesin." ifadesine yer verildi.

07.50:
İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında hastaneyi hedef aldı. Gazze’deki Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırı sonucunda en az 500 kişi hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakın isimlerden birisi olarak bilinen Hananya Naftali'den ise itiraf gibi bir paylaşım geldi. Naftali sosyal medya hesabından "İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'deki bir hastanenin içindeki Hamas terörist üssünü vurdu" paylaşımını yaptı. Ancak ölü sayısı artması üzerine gönderisini sildi. Al Jazeera'da yer alan habere göre, son birkaç yıldır Netanyahu'nun dijital ekibinin bir parçası olarak çalışan Naftali, İsrail'in hastaneyi vurduğunu belirten haberi de yanlışlıkla paylaştığını iddia etti.

05.53:
Yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu. Temsilciler Pramila Jayapal, Greg Casar, Barbara Lee, Jim McGovern, Joaquin Castro, Veronia Escobar ve Jesus Chuy Garcia, bu anın 'ahlaki netlik' gerektirdiğini belirterek, çağrılarının "İsrail toplumun korunmasına yönelik destek eksikliği olarak algılanmaması gerektiğini" vurguladı.

05.21:
BM Genel Sekreteri António Guterres, İsrail'in hastane saldırısı ile ilgili Gazze'deki bir hastaneye düzenlenen saldırıda yüzlerce Filistinli sivilin öldürülmesinden dehşete düştüğünü ve bunu şiddetle kındığımı söyledi. Gutarres sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda 'Kalbim kurbanların aileleriyle birlikte. Hastaneler ve sağlık personeli uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunmaktadır' ifadesine yer verdi.

02.28:
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in hastane saldırısına ilişkin açıklama geldi. Biden, "Büyük öfke ve üzüntü duyuyorum." dedi. Biden'ın ulusal güvenlik ekibine saldırı hakkında bilgi toplamaya devam etmesi talimatını verdiği belirtildi.


#Gazze
#İsrail
#Hamas
#Filistin
#ABD
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