Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor

Gazze'de siviller acımasızca katlediliyor.
İşgalci İsrail dünyada eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza atarak dün akşam Gazze'deki Baptist Hastanesi’ni (Al Ahli Arab Hastanesi) bombaladı.
Alçak saldırılarda 1000'den fazla sivilin hayatını kaybettiği yüzlercesinin de yaralandığı bilgisi verildi.
Alçak saldırılara tüm dünyadan tepkiler yağarken İslam ülkelerinde de on binler meydanlara ve İsrail büyükelçiliklerine akarak İsrail terörünü protesto etti.
Terör devleti İsrail tarafından konu ile ilgili itiraf gibi bir paylaşım gelirken, ABD'li vekiller ateşkes çağrısında bulundu.