Uluslararası suç ağlarına 'Orkinos-Bulut' darbesi: 234 üst düzey örgüt üyesi gözaltında

“Orkinos-Bulut” kod adıyla yürütülen uluslararası uyuşturucu operasyonunda, hem ulusal hem uluslararası çapta uyuşturucu ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerine büyük bir darbe indirildi.





İstanbul merkezli 20 ilde ve yurt dışında eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MASAK ve Avrupa Polis Teşkilatı Europol’ün desteğiyle yürütüldü.

FARKLI ÜLKELERDEN OPERASYONA KATKI

Türkiye’nin öncülüğünde yürütülen uluslararası uyuşturucu operasyonuna Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika’daki güvenlik güçleri de katılım sağladı. Operasyonlara Fransa, İngiltere, ABD, Avustralya, Sırbistan, Yunanistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, İran, Kuzey Makedonya ve Brezilya gibi ülkeler de bilgi ve belge paylaşımıyla katkı sundu.

4 AYRI ULUSLARARASI ÖRGÜT KISKACA ALINDI

Operasyon kapsamında 4 ayrı uluslararası uyuşturucu suç örgütü hedef alındı. Suç örgütlerinin, Güney Amerika’dan kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkanlardan skank ve Avrupa’dan ekstazi sevkiyatı yaptığı öğrenildi. Ayrıca Uzakdoğu menşeli kimyasallarla uyuşturucu üretimini desteklediği tespit edildi. Bu örgütlerin 21 ton 251 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu haptan sorumlu oldukları belirlendi.

SUÇTAN ELDE ETTİKLERİ GELİRLERE EL KONULDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu yapının yalnızca uyuşturucu ve kara para aklama ile sınırlı olmadığını belirtti. Aynı zamanda kasten adam öldürme, silahla yaralama, adam kaçırma, hürriyeti tahdit, iş yeri kurşunlama ve şantaj gibi ağır suçlara da karıştığını açıkladı. Operasyon sonucunda 9’u yurt dışında olmak üzere toplam 234 üst düzey örgüt üyesi gözaltına alındı. Bunlardan 10’unun kırmızı bültenle arandığı bildirildi.

OPERASYON HAZIRLIĞI 8 AY SÜRDÜ