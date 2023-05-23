UMAD ve İslam Alimleri Vakfı'ndan seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

"Türkiye Alimleri olarak 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan birinci tur Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi ile ilgili görüş, duruş ve hassasiyetimiz necip milletimizin malumudur. İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi, ülke olarak istikrar ve gelişmenin devamı için daha büyük bir önem arz etmektedir. Türk milletinin ve İslam coğrafyasının umudu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesini milli bir dava olarak görüyoruz. Aziz halkımızın tercihlerinin tam olarak sandığa yansıması için gerekli duyarlılığı göstereceğine olan inancımızı beyan ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."