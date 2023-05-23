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UMAD ve İslam Alimleri Vakfı'ndan seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) ve İslam Alimleri Vakfı, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıkladı. Vakıf tarafından yapılan duyuruda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk milletinin ve İslam coğrafyasının umudu olduğu belirtilerek tekrar seçilmesini milli bir dava olarak gördüklerini ifade etti.

22:14 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
UMAD, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı.

UMAD, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı.

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Kritik seçime sayılı günler kalırken Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) ve İslam Alimleri Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini milli bir dava olarak gördüklerini belirten vakfın yayınladığı duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Alimleri olarak 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan birinci tur Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi ile ilgili görüş, duruş ve hassasiyetimiz necip milletimizin malumudur. İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi, ülke olarak istikrar ve gelişmenin devamı için daha büyük bir önem arz etmektedir. Türk milletinin ve İslam coğrafyasının umudu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesini milli bir dava olarak görüyoruz. Aziz halkımızın tercihlerinin tam olarak sandığa yansıması için gerekli duyarlılığı göstereceğine olan inancımızı beyan ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



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