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Ümit Özdağ'ın BOTAŞ ve THY iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bugün düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği "Erdoğan THY, BOTAŞ ve Demiryollarını satmaya hazırlanmaktadır" iddiasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yalanladı.

17:02 . 30/05/2023 Salı
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Ümit Özdağ

Ümit Özdağ

İletişim Başkanlığı
bünyesinde kurulan 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' tarafından yapılan açıklamada "'BOTAŞ, Türk Hava Yolları ve Devlet Demiryolları satılacak' iddiası doğru değildir. Bahse konu kuruluşların herhangi bir ülke veya şirkete satışı söz konusu değildir." denildi.

Söz konusu şirketlerin uluslararası saygınlığa sahip şirketler olduğu ve bu şirketler hakkında yapılan asılsız spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.




#İletişim Başkanlığı
#BOTAŞ
#THY
#'Dezenformasyonla Mücadele
2 saat önce
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