Ümraniye Belediyesi İstanbul’da bir ilki gerçekleştirdi: Hayvan Sağlık Hizmeti’nde büyük kolaylık

Sahipsiz hayvanlar için önemli çalışmalara imza atan Ümraniye Belediyesi, yedi dönüm alan üzerine kurulu olan Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nde tedavi altına aldığı sokak hayvanlarının hastalıklarını teşhis edebilmek için ‘Hormon Analiz ve Bağışıklık Testleri Cihazı’nı kullanmaya başladı.





İstanbul’da ilk kez Ümraniye Belediyesi tarafından kullanılan bu cihaz sayesinde, biyobelirteçler hızlı bir şekilde tanımlanarak; kalp ve pankreas hastalıkları, kanser, kalp kurdu, sepsis, tromboembolizm, şeker hastalığı, hormonal bozukluklar ve viral enfeksiyonlarda daha isabetli teşhisler konularak hızlı tedavi sonucu alınabilecek.





Tam Donanımlı Ekipmanlar

Doppler ultrason, dijital görüntüleme sistemi, bilgisayarlı radyoloji cihazı, lazer kan sayım cihazı, biyokimya cihazı, idrar analiz cihazı, güvenli gaz anestezi cihazı, lcd mikroskop, göz tonometre, diş tedavi ünitesi, hastabaşı monitörü, yoğun bakım kabini, kuvöz gibi ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılan Hayvan Bakımevi’nde sahipsiz hayvanlar yedi kişilik veteriner hekim tarafından tedavi ediliyor.