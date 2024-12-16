Ümraniye Belediyesi'nden 'kaçak restoran' afişine cevap: Kanunsuzca şahsımıza kötü algı yapıldı

Ümraniye Belediyesi, sosyal medyada yayılan 'kaçak restoran için site güvenlik duvarını yıktıkları' yönündeki iddiaya cevap verdi. Yapılan açıklamada Belediyenin olayla bir bağının olmadığı, mahkeme kararını uyguladığı belirtilerek, "Afişler, kamuya açık alanlarda, site blokları arasında ana yollara cephe olacak şekilde asılmış ve sosyal medyada paylaşılmıştır. Söz konusu içerikler, hem Başkanımızın şahsını hem de belediyemizin kurumsal itibarını hedef alan haksız ve kötü niyetli bir itibarsızlaştırma girişimidir." denildi. Öte yandan konu gayrimenkulde son bir yıldır hiçbir işyeri yada restoran bulunmadığı; geçmişte yer alan restoranın yasal işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunduğu belirtilerek kaçak bir iş yerinin söz konusu olmadığı da vurgulandı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise site yönetiminin bir gece ansızın yola cephesi olan dükkanın önüne duvar örerek yolla irtibatı kestiğini söyledi.
Ümraniye Belediyesi'nce kaçak restoran işletmesi için site güvenlik duvarının yıkıldığı iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.
"Bu tür girişimler hukuki zeminde gereken karşılığını bulacak"
"Yapı, mimari projeye aykırı olarak inşa edildi"
Mevzubahis olayda belediyemizin karar alıcı ya da doğrudan bağlayıcı bir rolü bulunmamaktadır. Ümraniye Belediyesi, taraf olmadığı bu konuda yalnızca Ümraniye Kaymakamlığının evrak sevki üzerine İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2024/481E.-2024/779K sayılı kararını yerine getirmiştir. Mahkeme kararıyla, İstanbul İli İnkılap Mahallesi’nde yer alan 2381 ada 12 parsel üzerindeki beton duvar ve duvarın üzerindeki tel çitlerin kaldırılması hükme bağlanmıştır. Kararın gerekçesi, söz konusu duvarın ait olduğu yapının mimari projesine aykırı olarak inşa edilmiş olmasıdır.
"Haksız ve kötü niyetli itibarsızlaştırma girişimi"
Ne var ki, Yeşil Vadi Sitesi yönetimi adına hareket eden bazı kişiler tarafından hazırlanan afişlerde, Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım’ın hukuka aykırı olarak site güvenlik duvarını yıktığı/yıktırdığı gibi tamamen asılsız ve yanıltıcı bir iddiada bulunulmuştur. Bu afişler, kamuya açık alanlarda, site blokları arasında ana yollara cephe olacak şekilde asılmış ve sosyal medyada paylaşılmıştır. Söz konusu içerikler, hem Başkanımızın şahsını hem de belediyemizin kurumsal itibarını hedef alan haksız ve kötü niyetli bir itibarsızlaştırma girişimidir.
Belediyemiz ve Başkanımıza yönelik bu asılsız iddialar karşısında, ilgili kişi ya da kişiler hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, belediyemizin yalnızca mahkeme kararını yerine getirdiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu tür girişimlerin hukuki zeminde gereken karşılığı bulacağına olan inancımız tamdır."
Başkan Yıldırım: Site yönetimi bir gece ansızın duvar ördü
Yeşil Vadi Sitesi'nde bloklar arasına asılan pankarta ilişkin açıklamada bulunan Yıldırım, bir sitede restoran önüne kaçak yapılan duvarın mahkeme kararıyla yıkılması nedeniyle belediye ve şahsına yönelik kötü algı oluşturulduğu söyledi.
"Kanunsuzca şahsımıza kötü algı yapıldı"
Yıldırım, işletme önüne örülen duvar için site yönetiminin belediyeden izin almadığını, kaçak yapılan duvarın mahkeme kararıyla yıkıldığını kaydetti.
Usulsüz bir şey yapmadıklarını, kanunun gereğini yerine getirdiklerini vurgulayan Yıldırım, iddiaların odağındaki siteyi KİPTAŞ Genel Müdürlüğü döneminde kendisinin yaptığını ve site sakinlerine dairelerini teslim ettiğini belirtti.
Site yönetimlerinde yaşanan kavgalara dahil olmayacaklarını ifade eden Yıldırım, belediyeyle alakalı problemlerin olması durumda, diğerleriyle görüştükleri gibi bu sitenin yönetimiyle de görüşme yapacaklarını söyledi.
"Hem belediyemizin haklarını hem şahsi hakkımı kanun yoluyla arayacağız"
Yıldırım, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizerek, site yönetimi ile işletme arasındaki çekişme nedeniyle Ümraniye Belediyesi üzerinde kötü algı yapılmasını kınadığını vurguladı.
Site yönetiminin vatandaşlarla arasındaki diyaloğun iyi kurulması temenni eden Yıldırım, belediyeden talep etmeleri durumunda her türlü desteğin verileceğini belirtti.
İlçedeki 300 site yönetimiyle ilişkilerinin iyi olduğunu kaydeden Yıldırım, taraf tutmaları gibi bir durumun söz konusu olmadığını, belediye ekiplerinin sadece kanunları uyguladıklarını dile getirdi.
Belediyenin ilgisi olmayan bir konuda hukuksuz bir işlem yapmış gibi gösterilerek izinsiz pankart asıldığına işaret eden Yıldırım, "Hukuk yoluyla gereğini yapacağız. Hukuk kararını verir. Zaten o kanunsuz asılan o şeyi de oradan bertaraf ettik. Ama yine de hem belediyemizin haklarını hem şahsi hakkımı kanun yoluyla arayacağız." ifadelerini kullandı.
Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, asılan pankart nedeniyle site sakinlerinden üzüntü duyanların kendisini aradığını da sözlerine ekledi.