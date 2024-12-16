Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Ümraniye Belediyesi'nden 'kaçak restoran' afişine cevap: Kanunsuzca şahsımıza kötü algı yapıldı

Ümraniye Belediyesi'nden 'kaçak restoran' afişine cevap: Kanunsuzca şahsımıza kötü algı yapıldı

18:4616/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ümraniye Belediyesi, sosyal medyada yayılan 'kaçak restoran' iddialarını yalanlayarak mahkeme kararının uygulandığını belirtti.
Ümraniye Belediyesi, sosyal medyada yayılan 'kaçak restoran' iddialarını yalanlayarak mahkeme kararının uygulandığını belirtti.

Ümraniye Belediyesi, sosyal medyada yayılan 'kaçak restoran için site güvenlik duvarını yıktıkları' yönündeki iddiaya cevap verdi. Yapılan açıklamada Belediyenin olayla bir bağının olmadığı, mahkeme kararını uyguladığı belirtilerek, "Afişler, kamuya açık alanlarda, site blokları arasında ana yollara cephe olacak şekilde asılmış ve sosyal medyada paylaşılmıştır. Söz konusu içerikler, hem Başkanımızın şahsını hem de belediyemizin kurumsal itibarını hedef alan haksız ve kötü niyetli bir itibarsızlaştırma girişimidir." denildi. Öte yandan konu gayrimenkulde son bir yıldır hiçbir işyeri yada restoran bulunmadığı; geçmişte yer alan restoranın yasal işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunduğu belirtilerek kaçak bir iş yerinin söz konusu olmadığı da vurgulandı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise site yönetiminin bir gece ansızın yola cephesi olan dükkanın önüne duvar örerek yolla irtibatı kestiğini söyledi.

Ümraniye Belediyesi'nce kaçak restoran işletmesi için site güvenlik duvarının yıkıldığı iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "
Mevzubahis olayda belediyemizin karar alıcı ya da doğrudan bağlayıcı bir rolü bulunmamaktadır. Ümraniye Belediyesi, taraf olmadığı konuda yalnızca ilgili mahkeme kararını yerine getirmiştir
." denildi.

"Bu tür girişimler hukuki zeminde gereken karşılığını bulacak"

Ümraniye Belediyesi
'nin ‘şeffaflık' ve ‘hukukun üstünlüğü' ilkelerine bağlı olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiği belirtilen açıklamada ayrıca,
Yeşil Vadi sitesi
yönetimi adına hareket eden bazı kişiler tarafından Belediye'nin ve
Belediye Başkanı İsmet Yıldırım
'ın hedef alınarak kişilik haklarını ihlal eden afişin hazırlanıp sosyal medyada paylaşıldığı belirtilerek, "
Bu tür girişimlerin hukuki zeminde gereken karşılığı bulacağına olan inancımız tamdır.
" denildi.
Ümraniye Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ümraniye Belediyesi olarak “şeffaflık” ve “hukukun üstünlüğü” ilkelerine bağlı bir şekilde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekteyiz.
Yeşil Vadi Sitesi
yönetimi adına hareket eden bazı kişiler tarafından belediyemizi ve Başkanımızı hedef alan, kişilik haklarımızı ihlal eden bir afişin hazırlanarak asılması ve içeriklerin sosyal medyada paylaşılması üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

"Yapı, mimari projeye aykırı olarak inşa edildi"

Mevzubahis olayda belediyemizin karar alıcı ya da doğrudan bağlayıcı bir rolü bulunmamaktadır. Ümraniye Belediyesi, taraf olmadığı bu konuda yalnızca Ümraniye Kaymakamlığının evrak sevki üzerine İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2024/481E.-2024/779K sayılı kararını yerine getirmiştir. Mahkeme kararıyla, İstanbul İli İnkılap Mahallesi’nde yer alan 2381 ada 12 parsel üzerindeki beton duvar ve duvarın üzerindeki tel çitlerin kaldırılması hükme bağlanmıştır. Kararın gerekçesi, söz konusu duvarın ait olduğu yapının mimari projesine aykırı olarak inşa edilmiş olmasıdır.

Mahkeme kararının ardından davacı malik M.Y,
Ümraniye Kaymakamlığı
na başvurmuş ve kararın yerine getirilmesini talep etmiştir.
Ümraniye Kaymakamlığı
da 05.12.2024 tarih ve E-66550655-492-26126 sayılı yazıyla belediyemize işlemi sevketmiştir. Belediye olarak, hukuki süreç ve idari talimat doğrultusunda yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yıkılan duvarın;
site güvenlik duvarı
olmadığını, sitenin giriş-çıkış güvenliği ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve site yapıldığından itibaren yapılı olmayan bu duvarın hukuka aykırı olarak bir yıl önce yapılmış olduğunu özellikle vurgulamak isteriz. Bu duvar, davacı malikin gayrimenkulünün önünde yer almaktadır.
Konu gayrimenkul
de son bir yıldır hiçbir işyeri yada restoran bulunmadığı gibi geçmişte yer alan restoranın yasal işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmaktaydı; dolayısıyla kaçak bir işyeri söz konusu değildir.

"Haksız ve kötü niyetli itibarsızlaştırma girişimi"

Ne var ki, Yeşil Vadi Sitesi yönetimi adına hareket eden bazı kişiler tarafından hazırlanan afişlerde, Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım’ın hukuka aykırı olarak site güvenlik duvarını yıktığı/yıktırdığı gibi tamamen asılsız ve yanıltıcı bir iddiada bulunulmuştur. Bu afişler, kamuya açık alanlarda, site blokları arasında ana yollara cephe olacak şekilde asılmış ve sosyal medyada paylaşılmıştır. Söz konusu içerikler, hem Başkanımızın şahsını hem de belediyemizin kurumsal itibarını hedef alan haksız ve kötü niyetli bir itibarsızlaştırma girişimidir.

Belediyemiz ve Başkanımıza yönelik bu asılsız iddialar karşısında, ilgili kişi ya da kişiler hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, belediyemizin yalnızca mahkeme kararını yerine getirdiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu tür girişimlerin hukuki zeminde gereken karşılığı bulacağına olan inancımız tamdır."

Başkan Yıldırım: Site yönetimi bir gece ansızın duvar ördü

Konuya ilişkin bir açıklama da
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım
'dan geldi.

Yeşil Vadi Sitesi'nde bloklar arasına asılan pankarta ilişkin açıklamada bulunan Yıldırım, bir sitede restoran önüne kaçak yapılan duvarın mahkeme kararıyla yıkılması nedeniyle belediye ve şahsına yönelik kötü algı oluşturulduğu söyledi.

Site içerisinde bulunan restorandan gelen kokudan dolayı işletme sahibiyle site sakinleri arasında sorun yaşandığını aktaran Yıldırım, "
Site yönetimi bir gece ansızın yola cephesi olan dükkanın önüne duvar örerek, dükkanın yolla irtibatını kesiyor. Yani dükkana dışarıdan kimse gelip giriş yapamıyor. İşletme sahibi mahkemeye müracaat ediyor. Mahkeme de vatandaşı haklı buluyor. Karar, kaymakamlık kanalıyla da bize ulaşıyor.
" dedi.

"Kanunsuzca şahsımıza kötü algı yapıldı"

İşletme önüne örülen duvarın kaldırılarak eski haline getirilmesi yönündeki mahkeme kararının uygulanması için Ümraniye Kaymakamlığının talimatıyla işlem yapıldığını belirten Yıldırım, "
Zabıta ekiplerimiz daha evvel izinsiz örülen o duvarı tekrar eski haline getiriyorlar. Bundan dolayı da bir pankart asıyorlar. Hem şahsıma hem belediyeye ithamlarda bulunarak, kanunsuzca şahsımıza kötü algı yapıldı.
" diye konuştu.

Yıldırım, işletme önüne örülen duvar için site yönetiminin belediyeden izin almadığını, kaçak yapılan duvarın mahkeme kararıyla yıkıldığını kaydetti.

Usulsüz bir şey yapmadıklarını, kanunun gereğini yerine getirdiklerini vurgulayan Yıldırım, iddiaların odağındaki siteyi KİPTAŞ Genel Müdürlüğü döneminde kendisinin yaptığını ve site sakinlerine dairelerini teslim ettiğini belirtti.

Site yönetimlerinde yaşanan kavgalara dahil olmayacaklarını ifade eden Yıldırım, belediyeyle alakalı problemlerin olması durumda, diğerleriyle görüştükleri gibi bu sitenin yönetimiyle de görüşme yapacaklarını söyledi.

"Hem belediyemizin haklarını hem şahsi hakkımı kanun yoluyla arayacağız"

Yıldırım, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizerek, site yönetimi ile işletme arasındaki çekişme nedeniyle Ümraniye Belediyesi üzerinde kötü algı yapılmasını kınadığını vurguladı.

Site yönetiminin vatandaşlarla arasındaki diyaloğun iyi kurulması temenni eden Yıldırım, belediyeden talep etmeleri durumunda her türlü desteğin verileceğini belirtti.

İlçedeki 300 site yönetimiyle ilişkilerinin iyi olduğunu kaydeden Yıldırım, taraf tutmaları gibi bir durumun söz konusu olmadığını, belediye ekiplerinin sadece kanunları uyguladıklarını dile getirdi.

Belediyenin ilgisi olmayan bir konuda hukuksuz bir işlem yapmış gibi gösterilerek izinsiz pankart asıldığına işaret eden Yıldırım, "Hukuk yoluyla gereğini yapacağız. Hukuk kararını verir. Zaten o kanunsuz asılan o şeyi de oradan bertaraf ettik. Ama yine de hem belediyemizin haklarını hem şahsi hakkımı kanun yoluyla arayacağız." ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, asılan pankart nedeniyle site sakinlerinden üzüntü duyanların kendisini aradığını da sözlerine ekledi.



#Ümraniye Belediyesi
#İsmet Yıldırım
#pankart
#yıkım

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 kimlik yenileme ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?