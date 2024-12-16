Ümraniye Belediyesi'nden 'kaçak restoran' afişine cevap: Kanunsuzca şahsımıza kötü algı yapıldı

Yıkılan duvarın;

site güvenlik duvarı

olmadığını, sitenin giriş-çıkış güvenliği ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve site yapıldığından itibaren yapılı olmayan bu duvarın hukuka aykırı olarak bir yıl önce yapılmış olduğunu özellikle vurgulamak isteriz. Bu duvar, davacı malikin gayrimenkulünün önünde yer almaktadır.

Konu gayrimenkul