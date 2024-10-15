Şehir eşkiyaları Ümraniye’de hayvan barınağını basıp köpekleri çaldı: Zabıtayı bıçakladılar, tıbbi cihazlara el koydular!

Ümraniye Belediyesi'ne ait bir barınakta 'çok sayıda ölü, hasta, bakımsız kedi ve köpek var' iddiasıyla algı oluşturan sözde hayvanseverler, bir zabıtayı bıçakla yaralayıp, veteriner işleri müdürünü darp etti. Barınağı basıp tüm hayvanları çalan grup, bakımevindeki tıbbi cihazları da gasp etti. Bununla yetinmeyen şehir eşkiyaları, bugün de belediye binasını basmaya kalkıştı.
Sosyal medyada Ümraniye Belediyesi'ne ait Hekimbaşı Hayvan Barınağı'nda "çok sayıda ölü, hasta, bakımsız kedi ve köpek var" denilerek görüntüler yayıldı, sözde hayvanseverler belediyeyi hedef gösterdi.
Belediye yalanladı
Ümraniye Belediyesi iddialar sonrası yazılı bir açıklama yayınladı ve, “Tedavi altındaki hayvanların görüntülerinin izinsiz kayda alındığını ve yanlış bir izlenim oluşturulduğunu” ifade etti. Açıklamaya göre bu bakımevi haftanın altı günü belirli saatlerde ziyarete açık. Ayrıca bu zaman diliminde sahiplendirme çalışmaları da devam ediyor.
Belediyenin açıklaması şöyle:
- “Bu görüntüler, hayvanların bakımsız olduğu gibi bir algı oluşturmak amacıyla, bağlamından koparılarak sosyal medyada paylaşılmıştır ancak bu bilgi tamamen yanlıştır. Bakımevimizde tedavi görmekte olan hayvanlarımız, sokaktan yaralı ve hasta halde getirilmiş olup, veteriner hekimlerimizin gözetiminde iyileşme süreçleri devam etmektedir. Hayvanlarımızın bakımı ve sağlığı en yüksek standartlarda sürdürülmektedir. Bu tür eylemler, gerçek durumu çarpıtma niyeti taşıyan girişimlerdir. Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi’miz, her zaman hayvanseverler ve ilgili derneklerle işbirliği içinde, sokak hayvanlarının rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütmeye devam etmektedir. Merkezimize izinsiz giriş yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Yanlış bilgilendirmelere karşı duyarlı olmanızı rica ediyor ve her zaman hayvanlarımızın iyiliği için büyük bir özenle çalıştığımızı vurgulamak istiyoruz.”
Zabıtayı bıçakladılar
Barınaktaki hayvanları çaldılar
Ümraniye Belediyesi, sözde hayvanseverlerin veteriner işleri müdürünü darp ettiğini, barınağı basıp tüm hayvanları çaldığını duyurdu.
Tıbbi cihazları gasp ettiler
Ayrıca bakımevindeki tıbbi cihazların da gasp edildiği belirtildi.
Belediye binasına baskın girişimi
Bununla yetinmeyen grubun, bugün de belediye binasını basmaya kalkıştığı açıkladı.
- Yeni Şafak’ın ulaştığı Ümraniye Belediyesi yetkilileri, sosyal medyada dolaşıma sokulan iddiaların asılsız olduğunu ve vahim bir saldırı altında olduklarını söylediler. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yarın (16.10.2024) bir basın açıklaması yaparak kamuoyunu bilgilendireceği öğrenildi.