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Şehir eşkiyaları Ümraniye’de hayvan barınağını basıp köpekleri çaldı: Zabıtayı bıçakladılar, tıbbi cihazlara el koydular!

Şehir eşkiyaları Ümraniye’de hayvan barınağını basıp köpekleri çaldı: Zabıtayı bıçakladılar, tıbbi cihazlara el koydular!

17:1815/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Sözde hayvanseverler, barınağı basıp köpekleri çaldı.
Sözde hayvanseverler, barınağı basıp köpekleri çaldı.

Ümraniye Belediyesi'ne ait bir barınakta 'çok sayıda ölü, hasta, bakımsız kedi ve köpek var' iddiasıyla algı oluşturan sözde hayvanseverler, bir zabıtayı bıçakla yaralayıp, veteriner işleri müdürünü darp etti. Barınağı basıp tüm hayvanları çalan grup, bakımevindeki tıbbi cihazları da gasp etti. Bununla yetinmeyen şehir eşkiyaları, bugün de belediye binasını basmaya kalkıştı.

Sosyal medyada Ümraniye Belediyesi'ne ait Hekimbaşı Hayvan Barınağı'nda "çok sayıda ölü, hasta, bakımsız kedi ve köpek var" denilerek görüntüler yayıldı, sözde hayvanseverler belediyeyi hedef gösterdi.

Belediye yalanladı

Ümraniye Belediyesi iddialar sonrası yazılı bir açıklama yayınladı ve, “Tedavi altındaki hayvanların görüntülerinin izinsiz kayda alındığını ve yanlış bir izlenim oluşturulduğunu” ifade etti. Açıklamaya göre bu bakımevi haftanın altı günü belirli saatlerde ziyarete açık. Ayrıca bu zaman diliminde sahiplendirme çalışmaları da devam ediyor.

Belediyenin açıklaması şöyle:

  • “Bu görüntüler, hayvanların bakımsız olduğu gibi bir algı oluşturmak amacıyla, bağlamından koparılarak sosyal medyada paylaşılmıştır ancak bu bilgi tamamen yanlıştır. Bakımevimizde tedavi görmekte olan hayvanlarımız, sokaktan yaralı ve hasta halde getirilmiş olup, veteriner hekimlerimizin gözetiminde iyileşme süreçleri devam etmektedir. Hayvanlarımızın bakımı ve sağlığı en yüksek standartlarda sürdürülmektedir. Bu tür eylemler, gerçek durumu çarpıtma niyeti taşıyan girişimlerdir. Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi’miz, her zaman hayvanseverler ve ilgili derneklerle işbirliği içinde, sokak hayvanlarının rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütmeye devam etmektedir. Merkezimize izinsiz giriş yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Yanlış bilgilendirmelere karşı duyarlı olmanızı rica ediyor ve her zaman hayvanlarımızın iyiliği için büyük bir özenle çalıştığımızı vurgulamak istiyoruz.”

Zabıtayı bıçakladılar

Buna rağmen barınağın önünde toplanan grup, görevini yapan bir zabıtayı bıçakla yaraladı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, çıkan olayda bir zabıtanın kesici bir aletle yaralandığını açıkladığı paylaşımında bunu yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.
Yıldırım amacın sokak hayvanlarının korunması değil, provokasyon çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Barınaktaki hayvanları çaldılar

Ümraniye Belediyesi, sözde hayvanseverlerin veteriner işleri müdürünü darp ettiğini, barınağı basıp tüm hayvanları çaldığını duyurdu.

Tıbbi cihazları gasp ettiler

Ayrıca bakımevindeki tıbbi cihazların da gasp edildiği belirtildi.

Belediye binasına baskın girişimi

Bununla yetinmeyen grubun, bugün de belediye binasını basmaya kalkıştığı açıkladı.

  • Yeni Şafak’ın ulaştığı Ümraniye Belediyesi yetkilileri, sosyal medyada dolaşıma sokulan iddiaların asılsız olduğunu ve vahim bir saldırı altında olduklarını söylediler. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yarın (16.10.2024) bir basın açıklaması yaparak kamuoyunu bilgilendireceği öğrenildi.

AK Partili Kadir Demez’den CHP’li Şişli yönetimine sert tepki: Yaptığınız reklam verdiğiniz öğünden pahalı

Şişli Belediyesi, “Bir Öğün Bizden” projesiyle ilçede pilot olarak belirlenen üç ilkokulu kapsayacak şekilde, 10 bin öğrencinin olduğu ilçede bin 500 öğrenciye bir öğünlük ücretsiz gıda desteğini başlattı. Göstermelik yapılan gıda destek paketini şova dönüştüren CHP’li Şişli yönetimine AK Partili Meclis Üyesi Kadir Demez, Şişli Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Üçüncü Birleşimi’nde tepki gösterdi. CHP’li Şişli Belediyesi’nin yaptığı reklamın verdiği öğünden daha pahalı olduğunu vurgulayan Kadir Demez, “Dışarıdaki kutu içindekilerden pahalı. Reklama verilen para mamüllerden pahalı. 190 milyon lira kendimiz otellerde yiyip içeceğiz, kalkıp sosyal medyada da ‘Biz besin dağıtıyoruz’ diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.


#Ümraniye Belediyesi
#Hayvan Barınağı
#Şiddet
#Gasp

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