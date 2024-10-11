Gebze'deki hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülere soruşturma başlatıldı: Sorumlular açığa alındı

Kocaeli Valiliği, kamuoyunun süreç içerisinde gelişmelerle ilgili bilgilendirileceğini kaydetti.
Kocaeli Valiliği, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Gebze Belediyesi tarafından yapılan açıklamada da görüntülere yansıyan hayvanların ekipler tarafından cansız olarak toplandığı, sorumluların soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alındığı belirtildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Pelitli Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çöp torbaları içinde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karga ölü olarak bulundu.
Kocaeli Valiliği: Soruşturma başlatıldı
Kocaeli Valiliği: Soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada tepki toplayan olayla ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı ifade edilerek,
"Basında ve sosyal medya mecralarında yer alan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube müdürlüklerince her türlü araştırma ve inceleme yürütülmekte olup, derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır"
denildi.
- Açıklamada, kamuoyunun süreç içerisinde gelişmelerle ilgili bilgilendirileceği kaydedildi.
Gebze Belediyesi: Ekipler cansız olarak topladı
Gebze Belediyesi: Ekipler cansız olarak topladı
Gebze Belediyesi de konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada,
“Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili basın ve sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler üzerine ivedilikle harekete geçmiştir”
denilirken kamuoyuna sunulan görüntülerin, ekiplerin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği ve Gebze’de trafik kazalarında hayatını kaybeden 3 ve kendi sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden 10 köpeğe ait olduğunu iletti.
“Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerden ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazası ile ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir. Bu can kayıplarının tutanakları ilgili birimlere teslim edilmiştir”
ifadeleri kaydedilirken Gebze bölgesinde kedi ve köpeklerden oluşan 10 bin sokak hayvanının yaşadığı belirtildi.
Sorumlular açığa alındı
Sorumlular açığa alındı
Hayatını kaybeden sokak hayvanlarıyla ilgili görüntülerin kabul edilemez olduğunun ifade edildiği açıklamada,
“Konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. İlgililer, soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır”
ifadelerine yer verildi.
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