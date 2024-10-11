Gebze'deki hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülere soruşturma başlatıldı: Sorumlular açığa alındı

Sokakları güvenilmez hale getiren başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için Meclis’ten geçen yasa tasarının görüşülmesi sürecinde ortalığı ayağa kaldıran sözde hayvan hakları derneklerinin ve mama lobisinin maskesi düştü. İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri “Silivri Canları 2. Hayat Melekleri” isimli dernekle ilgili yapılan bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Polise başvuran ve dernekle çalışan bir veteriner, dernek yöneticisi M.Y.nin bakımında olan hayvanların tedavisi, kısırlaştırılması ve diğer bakım işlemleri için kendisi ile anlaştığını, bu işlemler karşılığındaki ücretlerin dışında M.Y.nin kendi hesabına, yönetiminde olan dernek ve çok farklı kişiler tarafından yüklü miktarda çok fazla kez para gönderildiğini söyledi. İhbarcı veteriner, M.Y.’nin bu ücretlerden veterinerlik hizmeti dışında kalan ve artan parayı elden nakit olarak talep ettiği ve aldığı, ayrıca aktarımı sağlanan fazla paralar karşılığında da M.Y.’nin kendisinden fazlaca fatura kesmesini talep ettiğini belirtti. Derneğe sahiplendirilmek için bağışlanan cins hayvanların ücret karşılığında satılarak usulsüz/haksız kazanç elde edildiğini de ifade eden ihbarcı, M.Y.’nin olağan dışı zenginleştiğini de beyan etti.