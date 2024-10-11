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Gebze'deki hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülere soruşturma başlatıldı: Sorumlular açığa alındı

Gebze'deki hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülere soruşturma başlatıldı: Sorumlular açığa alındı

17:3411/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
AA
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Kocaeli Valiliği, kamuoyunun süreç içerisinde gelişmelerle ilgili bilgilendirileceğini kaydetti.
Kocaeli Valiliği, kamuoyunun süreç içerisinde gelişmelerle ilgili bilgilendirileceğini kaydetti.

Kocaeli Valiliği, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Gebze Belediyesi tarafından yapılan açıklamada da görüntülere yansıyan hayvanların ekipler tarafından cansız olarak toplandığı, sorumluların soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alındığı belirtildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Pelitli Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çöp torbaları içinde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karga ölü olarak bulundu.

Kocaeli Valiliği: Soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada tepki toplayan olayla ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı ifade edilerek,
"Basında ve sosyal medya mecralarında yer alan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube müdürlüklerince her türlü araştırma ve inceleme yürütülmekte olup, derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır"
denildi.
  • Açıklamada, kamuoyunun süreç içerisinde gelişmelerle ilgili bilgilendirileceği kaydedildi.

Gebze Belediyesi: Ekipler cansız olarak topladı

Gebze Belediyesi de konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada,
“Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili basın ve sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler üzerine ivedilikle harekete geçmiştir”
denilirken kamuoyuna sunulan görüntülerin, ekiplerin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği ve Gebze’de trafik kazalarında hayatını kaybeden 3 ve kendi sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden 10 köpeğe ait olduğunu iletti.
“Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerden ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazası ile ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir. Bu can kayıplarının tutanakları ilgili birimlere teslim edilmiştir”
ifadeleri kaydedilirken Gebze bölgesinde kedi ve köpeklerden oluşan 10 bin sokak hayvanının yaşadığı belirtildi.

Sorumlular açığa alındı

Hayatını kaybeden sokak hayvanlarıyla ilgili görüntülerin kabul edilemez olduğunun ifade edildiği açıklamada,
“Konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. İlgililer, soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır”
ifadelerine yer verildi.

Hayvan derneğinin maskesi düştü

Sokakları güvenilmez hale getiren başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için Meclis’ten geçen yasa tasarının görüşülmesi sürecinde ortalığı ayağa kaldıran sözde hayvan hakları derneklerinin ve mama lobisinin maskesi düştü. İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri “Silivri Canları 2. Hayat Melekleri” isimli dernekle ilgili yapılan bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Polise başvuran ve dernekle çalışan bir veteriner, dernek yöneticisi M.Y.nin bakımında olan hayvanların tedavisi, kısırlaştırılması ve diğer bakım işlemleri için kendisi ile anlaştığını, bu işlemler karşılığındaki ücretlerin dışında M.Y.nin kendi hesabına, yönetiminde olan dernek ve çok farklı kişiler tarafından yüklü miktarda çok fazla kez para gönderildiğini söyledi. İhbarcı veteriner, M.Y.’nin bu ücretlerden veterinerlik hizmeti dışında kalan ve artan parayı elden nakit olarak talep ettiği ve aldığı, ayrıca aktarımı sağlanan fazla paralar karşılığında da M.Y.’nin kendisinden fazlaca fatura kesmesini talep ettiğini belirtti. Derneğe sahiplendirilmek için bağışlanan cins hayvanların ücret karşılığında satılarak usulsüz/haksız kazanç elde edildiğini de ifade eden ihbarcı, M.Y.’nin olağan dışı zenginleştiğini de beyan etti.








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#Soruşturma

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