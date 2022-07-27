Üniversite Tercih Rehberi Yeni Şafak'tan: Yarın gazeteniz ile birlikte almayı unutmayın

Albayrak Medya Satış ve Pazarlama Müdürü Abdullah Hanönü üniversite adayı öğrenciler için Yeni Şafak Gazetesi'nin hazırladığı tercih rehberini anlattı. Hanönü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Her biri 48 sayfadan oluşan bu 3 parça ek gazetede toplamda 85 farklı üniversiteye yer verdik. Bu özellikleriyle yayınlamış olduğumuz Yeni Şafak Tercih Rehberi, ulusal gazetelerde şimdiye kadar yayınlanan en kapsamlı yayın oldu.

"Üniversite adaylarımız için; üniversitelerin imkânlarını, geleceğin mesleklerini, burs fırsatlarını, yurt imkânlarını, öğrenci dostu şehirleri derledik. Ek olarak hazırladığımız bu rehberde üniversitelere, kendilerini adaylarımıza tanıtma fırsatı da sunduk.

Tercih döneminin sınav kadar önemli olduğunun bilinciyle gençlerimizin yanında olmak istedik ve tercihlerini doğru yapabilecekleri bir rehber hazırladık. Bu vesileyle tercih rehberimizin daha çok gencimize ulaşmasını arzu ediyoruz."