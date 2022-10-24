Gündem Bu gece trafiğe kapatılacak İstanbulda trafiğe çıkacaklar dikkat
İSTANBUL

Bu gece trafiğe kapatılacak: İstanbul'da trafiğe çıkacaklar dikkat

Atatürk (Unkapanı) Köprüsü bakım çalışması nedeniyle bu gece saat 00.30 ila 04.30 arasında trafiğe kapatılacak.

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Haber Merkezi AA
Unkapanı Köprüsü kapalı mı? Atatürk Köprüsü kaç gün kapalı çalışma saatleri
Atatürk Köprüsü bakım nedeniyle bu gece trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, köprüde bu gece planlı bakım-onarım çalışması yapılacak.

  • Köprü bu kapsamda 00.30-04.30 saatlerinde yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.

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