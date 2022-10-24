Bu gece trafiğe kapatılacak: İstanbul'da trafiğe çıkacaklar dikkat

​Diyanet'ten kovulan Fatma Yavuz'dan HDP etkinliğinde skandal sözler: LGBT'li tek bir kardeşimin saçının teline zarar gelirse başörtümü açıp yakarım

İslam'a aykırı söylemleri sebebiyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz, HDP'nin düzenlediği 'İslam'da Emek, Barış ve Adalet' etkinliğinde skandal açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü teklifine ilişkin konuşan Yavuz, 'Ben başörtü özgürlüğümü istiyorum ama hiçbir LGBT'li kardeşimizin özgürlüğünün daralması pahasına istemiyorum. Tek birinin bile saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüyü açarım burada yakarım. ' dedi.





