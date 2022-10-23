İstanbul'da prova trafiği.

İstanbul’da dün Vatan Caddesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sabah 06.00’dan itibaren trafiğe kapatılması trafiği tıkanma noktasına getirdi. Şehrin merkezindeki Vatan Caddesi’ne çıkan yollar da kapatıldığı için Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Esenler ve Eyüpsultan ilçelerindeki vatandaşlar ile yolu buradan geçen İstanbullular büyük sıkıntı yaşadı. Bazı araçlar, trafikten kaçmak için tramvay yoluna girince toplu taşımada da aksaklık yaşandı. Vatandaşlar, prova için neden trafiğin sakin olduğu pazar günü değil de yoğun olduğu cumartesi gününün tercih edildiğini anlayamadıklarını söyledi. Bazı vatandaşlar da provalar “Şehrin merkezindeki Vatan Caddesi yerine daha uygun bir konumda yapılabilir” dedi. Provalarda her yıl trafik sorunu yaşansa da 29 Ekim tatil olduğu için Cumhuriyet kutlamalarında trafik sorunu yaşanmıyor.

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