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İSTANBUL

İstanbullular dikkat: Vatan Caddesi Cumhuriyet Bayramı provaları için trafiğe kapatıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yılının kutlamaları öncesi yapılacak provalar için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüler polis ekipleri tarafından alternatif yollara yönlendirildi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbullular dikkat: Vatan Caddesi Cumhuriyet Bayramı provaları için trafiğe kapatıldı
Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

Fatih'te bulunan Vatan Caddesi, 29 Ekim'de kutlanacak Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yılı etkinlikleri öncesi yapılacak provalar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Saat 06.00'da trafik polisleri Vatan Caddesi'ne giden tüm yolları dubalarla kapattı.

Sürücüler alternatif yollara yönlendirdi. Alternatif güzergah olarak, Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi gösterildi.

VATAN CADDESİ'NE BAĞLANAN YOLLAR KAPATILDI

Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; Adnan Menderes Bulvarı, D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) girişleri, 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarından (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu Güney'den gelip, Vatan Caddesi girişleri Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

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