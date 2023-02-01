|
Gündem

Ünlü tarihçi Murat Bardakçı'dan Altılı Masa'nın MİT Başkanı Fidan'ı görevden alma vaadine sert eleştiri: Böyle bir şey ayıptır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Altılı Masa'nın iktidara gelmesi halinde MİT Başkanı Hakan Fidan başta olmak üzere, YÖK, Merkez Bankası gibi kurumların üst düzey yöneticilerinin görevden alınacağını açıklamıştı. Büyük tepki toplayan açıklamalara bir eleştiri de ünlü tarihçi ve gazeteci Murat Bardakçı'dan geldi. Altılı Masa'nın görevden alma vaadlerine tepki gösteren Bardakçı, "İlk şunu görevden alacağız, ilk bunu alacağız diyorlar. Ayıptır ya böyle bir şey" dedi. Ayrıca Altılı Masa'yı Jön Türkler'e benzeten ünlü tarihçi, "Birilerine yalakalık yapmak için Anayasa'dan Türk kelimesini çıkarmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü Türküm demek faşizm bunlara göre" ifadelerini kullandı.

17:32 . 1/02/2023 Çarşamba
Diğer
Tarihçi ve gazeteci Murat Bardakçı

Tarihçi ve gazeteci Murat Bardakçı

6 liderin bulunduğu Millet İttifakı, seçim çalışmalarını adaysız sürdürürken; bugün seçilmeleri halinde yapmayı planladıkları 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi tanıttı. “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” altında belirlenen düzenlemeler imzalanırken; masanın asıl hedefini de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı. Özel, MİT Başkanı Hakan Fidan başta olmak üzere birçok kurumun üst düzey yöneticilerinin görevden alınacağını dile getirdi. CHP’li isim, “İktidara geldiğimizde hemen Merkez Bankası, YÖK, MİT ve bu düzeydeki üst düzey kuruluşların başındaki yöneticiler gidecek” dedi.



BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Büyük tepki toplayan açıklamalara bir eleştiri de ünlü tarihçi ve gazeteci Murat Bardakçı'dan geldi. Tv100’de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Bardakçı Altılı Masa'nın görevden alma vaadlerine tepki göstererek, "İlk şunu görevden alacağız, ilk bunu alacağız diyorlar. Ayıptır ya böyle bir şey" diye konuştu.

'TÜRKÜM DEMEK FAŞİZM OLDU'

"Altılı Masa 3. Jön Türk hareketidir." diyen Bardakçı "Birilerine yalakalık için Türk kelimesini anayasadan çıkartıyorlar, bu kadar seviye düşürülmez, Türkiye'desin yahu ne demek" ifadelerini kullandı. Eleştirilerine devam eden Bardakçı "Türkiye'de tuhaf bir şey oldu, Türküm demek faşizm oldu bu memlekette" dedi.






#MURAT BARDAKÇI
#CANDAŞ TOLGA
#ALTILI MASA
1 saat önce
default-profile-img
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı'dan Altılı Masa'nın MİT Başkanı Fidan'ı görevden alma vaadine sert eleştiri: Böyle bir şey ayıptır
HDP ekonomi programını açıkladı: PKK'ya operasyonları durdurarak tasarruf sağlayacaklarmış
Tarihçi Murat Bardakçı: Halk TV ve Sözcü gazetesi varsa tek adamlıktan bahsedemezsin
FBI'dan Biden operasyonu: 'Gizli belge' çıkan evde arama yapıyorlar
CANLI | Galatasaray-Ümraniyespor
CANLI | Trabzonspor-Antalyaspor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.