Ünlü tarihçi Murat Bardakçı'dan Altılı Masa'nın MİT Başkanı Fidan'ı görevden alma vaadine sert eleştiri: Böyle bir şey ayıptır

6 liderin bulunduğu Millet İttifakı, seçim çalışmalarını adaysız sürdürürken; bugün seçilmeleri halinde yapmayı planladıkları 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi tanıttı. “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” altında belirlenen düzenlemeler imzalanırken; masanın asıl hedefini de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı. Özel, MİT Başkanı Hakan Fidan başta olmak üzere birçok kurumun üst düzey yöneticilerinin görevden alınacağını dile getirdi. CHP’li isim, “İktidara geldiğimizde hemen Merkez Bankası, YÖK, MİT ve bu düzeydeki üst düzey kuruluşların başındaki yöneticiler gidecek” dedi.









BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Büyük tepki toplayan açıklamalara bir eleştiri de ünlü tarihçi ve gazeteci Murat Bardakçı'dan geldi. Tv100’de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Bardakçı Altılı Masa'nın görevden alma vaadlerine tepki göstererek, "İlk şunu görevden alacağız, ilk bunu alacağız diyorlar. Ayıptır ya böyle bir şey" diye konuştu.

'TÜRKÜM DEMEK FAŞİZM OLDU'

"Altılı Masa 3. Jön Türk hareketidir." diyen Bardakçı "Birilerine yalakalık için Türk kelimesini anayasadan çıkartıyorlar, bu kadar seviye düşürülmez, Türkiye'desin yahu ne demek" ifadelerini kullandı. Eleştirilerine devam eden Bardakçı "Türkiye'de tuhaf bir şey oldu, Türküm demek faşizm oldu bu memlekette" dedi.



















