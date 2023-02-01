Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Batı bize aferin diyecek' sözlerini sarf eden Babacan'a tepki: Yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Muhalefetin en üst düzeyin temsilcisi Kılıçdaroğlu'nun idrağını gösteren şu örnek bile karamizah içinde yaşadığımızın göstergesidir. Adaylığını zor yetiştirecek. Milletin her işi gibi muhalefetin sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi çok sevdi. Bundan sonra kullanacağı yeni sloganını da vereyim: Bay Bay Kemal" ifadelerini kullandı.