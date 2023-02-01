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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Batı bize aferin diyecek' sözlerini sarf eden Babacan'a tepki: Yazıklar olsun

Altılı masanın mutabakat metnini yorumlayan Ali Babacan'ın "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi. Altılı masanın açıkladığı metinde HDP'ye ve FETÖ'ye selam verdiğini belirten Erdoğan, "Batı'ya selam gönderiyorlar. İçlerinden birisi çıkıp 'Batı bize aferin diyecek' diyor. Yazıklar olsun. Sen Batı'nın 'Aferin' demesine muhtaç mısın?" ifadelerini kullandı.

12:51 . 1/02/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Henüz adayını belirleyemeyen altılı masa önceki gün 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni kamuoyuna duyurmuştu. Kayyum atamasının kaldırılacağı, FETÖ'cülere af çıkacağı, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın görevden alınacağı gibi vaadleri barındıran metni değerlendiren masanın üyelerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tepki çeken ifadeler kullanıştı. Babacan'ın "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek." sözleri eleştirilere neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Babacanı ser bir dille eleştirdi.

"SEN BATI'NIN 'AFERİN' DEMESİNE MUHTAÇ MISIN?"

Altılı masanın açıkladığı metinde HDP'ye ve FETÖ'ye selam verdiğini belirten Erdoğan şunları söyledi: "Açıkladıkları metinde herkese selam veriyorlar. HDP'ye selam veriyorlar. Kamudan uzaklaştırılan FETÖ'cülere ve PKK'lılara selam veriyor. Kendilerine rakip istemeyen, ülkemizin güçlenmesini istemeyen Batı'ya selam gönderiyorlar. İçlerinden birisi çıkıp 'Batı bize aferin diyecek' diyor. Yazıklar olsun. Sen Batı'nın 'Aferin' demesine muhtaç mısın? Darbecilere, vesayetçilere selam veriyorlar."



"MİLLET İÇİN ZERRE GAYRET GÖSTERMİYORLAR"

Tamam cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz onu anladık da, bari vaatlerinizi doğru düzgün yapsaydınız. Herhalde bunlar uykudaydı. Milleti anlamak için zerre kadar gayret göstermeyenler 1990'ların Türkiye'sinden bir adım öteye geçemeyenler bina değiştirerek sorun çözeceğini sanıyorlar.

#Recep Tayyip Erdoğan
#ali babacan
#chp
33 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Batı bize aferin diyecek' sözlerini sarf eden Babacan'a tepki: Yazıklar olsun
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