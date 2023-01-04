DEVA Partili Sanem Oktar doğruladı: Anayasa'dan 'Türk' tanımını kaldırmak istiyoruz

Altılı masanın ortaklarından DEVA Partisi'nin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, Anayasa'dan 'Türk' tanımını kaldırmak istediklerini açıkladı. Bir radyo programına katılan Oktar, Anayasa'nın 66. maddesindeki 'Türk anne babadan doğma' ifadelerini ele alarak planladıkları öneriyi açıkladı.

"BİRİNİ DİĞERİNE KARŞI AYRICALIKLI KILAN BİR TERCİH YAPILMAYACAK"

Oktar "Türkiye'de Atatürk milliyetçiliği diye bir tarif var. Siz başka bir tarif mi getiriyorsunuz? Anayasa'dan Türklüğü çıkarıyor musunuz?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Doğru. Kabul edeceğimiz vatandaşlık anlayışında herhangi bir etnik, dini ya da kültürel kimliğe atıf yapılmayacaktır. Farklılıklar arasında birini diğerine karşı ayrıcalıklı kılan bir tercihte bulunulmayacaktır. Her vatandaşı eşitlik temelinde kapsayan bir anlayış benimsiyoruz.

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"TÜRK ANNE BABADAN DOĞMA KURALI YERİNE BUNU ÖNERİYORUZ"

Anayasa'nın 66. maddesindeki değişikliği şöyle öneriyoruz: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla ilgili esaslar din, dil, etnik köken, mezhep ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin kanunla düzenlenir diyoruz. O maddeyi bu şekilde değiştiriyoruz. Mevcut maddede 'Türk anne babadan doğma' gibi kurallar var. Biz onun yerine bunu öneriyoruz."