Utandıran videoya Bakan Soylu'dan tepki: Yaşlılarımızı etkileşim hastalarından da koruyacağız

Gencin, "Normalde ceza kesmemiz gerekiyor ama bu sefer sizi affedelim" sözleri üzerine yaşlı adan büyük panik yaşadı.

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlara koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kararın ardından Türkiye'nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili görüntüler paylaşıldı. Bazı videolarda ise yaşlılara uygulanan duygusal şiddet öne çıktı. Dün akşam sosyal medyada paylaşılan ve bir yaşlı vatandaşla dalga geçildiği anlarda kaydedilen video büyük tepki çekti.

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"Bu sefer sizi affedelim"

Videoyu çeken kişi polis gibi davranarak 'Normalde ceza kesmemiz gerekiyor bu sefer sizi affedelim' dedi. Yaşlı adam ise 'Hastaneye geldim, otobüs almadı beni. Polise söyledim' yanıtını verdi. Video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isimler de videoya tepki gösterdi.

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Soylu Twitter'dan açıklama yaptı

Bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır” ifadelerine yer verdi.

65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 23, 2020

"Yasal işlem başlatılacak"

Yeni Şafak'ın elde ettiği bilgiye göre; İçişleri Bakanlığı Siber Suçlar Daire Başkanlığının yaptığı inceleme sonucunda söz konusu çekimi yapan ve yaşlı amcaya terbiyesizlik yapanlar tespit edildi. Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.